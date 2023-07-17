東莞一中學校服收費4000元惹議　官方：強制購買可投訴

綜合內媒報道，近日，廣東東莞一中學因新生入學需繳納4000餘元（人民幣，下同）校服費引發爭議。東莞市發展和改革局表示，若要求強制購買可投訴。



報道稱，在該校的新生入學須知中提到，學生需繳納4000餘元校服費，男生校服費為4033元，女生校服費為4043元。須知註明，校服共30-31件。

該校負責老師表示，校服為統一購買，含春夏秋冬裝，收費項目不僅包含必需的校服，還包括被套被褥、水桶、臉盆、拉桿箱、蚊帳、拖鞋、雨傘等必需生活用品，孩子只需帶上洗漱用品即可。

該校工作人員表示，收費經過教育局和物價局審批，是合理收費，「高一新生是必須購買的，等孩子上高二高三了，身體肯定是要再長的，到時候還要再購買。」

東莞一中學校服收費4000元惹議。（網絡圖片）

東莞市發展和改革局工作人員回應稱，他們只負責審批學費和住宿費，校服這類收費相當於學校代購，學生自願。如果學校強製購買，可以撥打12345熱線投訴。

東莞一中學校服收費4000元惹議。（vcg）

據悉，近年來，東莞對於中小學生中的貧困生提供了包括生活費補助、助學金和免學雜費在內的多項資助政策。東莞市教育局在回復一名家長網絡提問時，也明確表示：學校對家庭經濟困難學生、革命烈士子女、孤兒、殘疾兒童等，采取多種措施無償提供校服，符合條件的學生可向學校提出減免申請。

網民意見摘錄：

正常家庭會接受這樣的一個價格嗎？



私立學校都是這樣的啊，蠻正常的吧



30件？為什麼這麼多



可自願購買，但不穿校服不准入校...



很多校服套系的衣服根本不實穿

