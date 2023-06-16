四川中學生課堂內遭同學砍三刀身亡　兇手曾傳紙條：一定會殺了你

近日，據《頂端新聞》報道，6月12日，四川廣安岳池縣一中學發生刑事案件，一名14歲中學生在課堂上，當著老師和同學的面被同學砍殺身亡。



據被害學生姐姐表示，弟弟和兇手此前曾發生過口角，對方更曾傳紙條寫道「一定會殺了你」，但即使老師和雙方父母溝通調解過一次，仍無法阻止憾事發生。



6月13日，被害學生姐姐在社交平台以「還我14歲弟弟」發文闡述了事件經過。她指出6月12日早上，她即將參加中考的弟弟在教室裡被同班同學攜帶的剔骨菜刀砍中了脖子，由於砍到了大動脈，導致弟弟當場斃命，救護車來的時候已經沒有了呼吸。

被害學生姐姐寫道，「在全班老師和同學都在場的情況下，這得是」

被害學生姐姐表示，弟弟今年14歲，對方動手的原因是平時發生口角。此前，老師和雙方父母溝通調解了一次，而對方還曾經給弟弟寫了紙條說「一定會要殺了他」。

《頂端新聞》採訪被害學生的堂叔楊先生，楊先生透露，侄子是在上課時突然被砍了三刀。由於事發突然，老師和同學們都被嚇到了，「聽說是一把菜刀，也不知道怎麼帶進去的。」

楊先生回憶，自己上次見到侄子，還是在今年春節的時候。剛聽到侄子遇害時，他都不敢相信這個消息是真的。楊先生說道，自己的侄子是個成績很好的人，拿過獎學金及很多獎狀，「多麼好的一個孩，說沒就沒了」。

6月14日，警方回應稱已控制嫌疑人，當地宣傳部回應稱，目前正按刑事案件處理。心理老師已經對當時在場目擊兇案的學生做了心理輔導。