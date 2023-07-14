專訪｜科大廣州本科首招生昐翻轉傳統　校長倪明選：想像力更重要

地處珠江出海口和粵港澳大灣區地理幾何中心的南沙區，是廣州唯一的出海通道。近年，一座嶄新的校園—香港科技大學（廣州）拔地而起，成為南沙區內第一所高校，同時亦是「港校北上」風潮的又一體現。與眾不同的是，科大（廣州）敢為人先，拋棄傳統的學科思維框架，推行融合學科教育和研究，誓做中國首間「無科系」大學。今年起，科大（廣州）更在內地高考提前批次開展本科招生。在這個時間點，校長倪明選近日接受《香港01》專訪，對記者就招生熱度、學校定位與發展以及未來展望等一系列議題娓娓道來。



引水方知開源不易？校長：招生如「練兵」

融合學科教育及研究是指由多門學科相互合作、滲透、融合而形成的一種綜合學科體系，也是科大（廣州）的辦學理念。學校首次本科招生將面向四省，包括作為立足地的廣東，以及山東、河南、四川幾個大省。

訪談期間，與晚輩聯繫密切、甚至能叫上許多學生名字的倪明選反覆強調「培養一個什麼樣的孩子」的重要性，不過萬事起頭難，他坦言自己與同仁們其實不懂得如何在內地招生，因競爭非常激烈，包含清華、北大也在盯著學生，尤其坊間對於一所新的學校了解也有限。

今年學校將招收125名本科生，且還沒算上港澳台生。倪明選以「練兵」來形容這次招生，因每一省都有自己的一套規則，學校也能從中吸收經驗，摸清標準。對於新學校而言，怎樣做宣傳是重中之重，他透露在廣東稍微好一點，因為大家都知道在廣州有家港科大，但在山東、河南、四川則不同，尤其過去疫情的時候還去不成，因此疫情後同仁天天往那邊走，開宣講會，向大家介紹學校。

他笑言曾被外界抹黑，「就怕我做最好」。幸而，學生們的反應都不錯。對於達到分數標準的學生，校長也會親自上陣，與學生、家長約談。在這過程中，倪明選強調不希望科大（廣州）變成另一所內地的大學，「因為內地大學很多了，我們是不同想法的，不管教學、科研，我們都有我們的想法，所以這對他們應該算是蠻有吸引力的，總覺得港科大招牌還是蠻亮的，我們確實希望真的做一個不一樣的學校，真的能夠培養創新人才」。

既然拋棄傳統的學科思維框架，那麼校方具體想培養出一個什麼樣的孩子？對此倪明選反問：「聰明的孩子需要到課堂學知識嗎？」他解釋，現在跟過去已經不一樣，知識的傳授並不是一個學校主要的目標，事實上學校培養一個人真的不是知識，而是人的素養，是能力、好奇心、創造力、想像力等，不過很可惜，在傳統高考制度下，重點都去了做知識，去解決問題，算把標準答案做出來，「所以他們被壓抑這麼多年」。而校方想做的，就是把學生的創造力、好奇心、想像力、聯想力都激發出來，並教育學生怎麼去表達事情，甚至考順等，「我說保證孩子孝順父母，他（家長）聽得最高興」。

學生宿舍區。（鄭寧攝）

港科大一體，雙校互補：力爭「1+1>2」

在倪明選原本的規劃中，科大（廣州）與香港科技大學是兩間獨立的院校，沒有誰是主校、誰是分校之說，兩者也並非競爭關係，因此他不會讓兩校設置相同的學科。不過這次受訪，他提出了不一樣的看法，「我們不重覆學位，開始我們是這樣做的，最近我們也在反思這個事情，因為我們給的都是港科大學位，我在這邊給的也是港科大學位，對不對？為什麼他（港科大）不能做？對不對？所以我們會有聯合的program出來」。

他以碳中和及氣候變遷為例，這是兩邊都可以做的議題，不管在清水灣還是南沙，都有很優秀的老師能應付，包括香港學生也可以在港粵兩校區都上課，這些過程都已經在改變中，「制度是人做的，不能把它弄死」。他強調，這才是做到一加一大於二，對於傳統的物理、化學，就不必重覆了，可是對很多新興學科而言，把兩邊校園的實力加起來，可能對香港科技大學整個名字來講估計更有利。

港科大（廣州）與港科大校園皆有地標「紅鳥」。（鄭寧攝）

港科大（廣州）還將與港科大在「港科大一體，雙校互補」的框架下開展合作，兩校學生不但可互相修讀對方課程，所獲學分亦可互通互認，「好比說我這邊開一門很好的課，香港的學生想修可不可以修，為什麼不可以修？」

談論雙校互補時，倪明選反覆強調「共享」，例如實驗設備，兩邊需要共享，「好比說我買個大型的電子顯微鏡，香港有了我就不需要買了，我們老師可以去那邊用，我可以買個香港沒有的大型設備，香港老師可以來用，對不對？」另外是師資共享，導師聯合帶研究生，香港與廣州老師也會一起來做項目，並互相到對方所在校區上課、做研究一學期，「因為我們都是掛著香港科技大學招牌過來的，我也希望兩邊老師是緊密的合作」。最後是學生，本科畢業前互相到各自校區交換一學期，體驗一個新的環境，達成更好的融合，「我們不會強迫他們做，但是我們提供這個機會，很多東西你不去看一看，感覺是不一樣的」。

校園生活機能便利，設有咖啡館等。（鄭寧攝）

學生想像力超出預期 改革阻力竟來自老師？

雖然今年是首次本科招生，然而融合學科教育已在研究生領域施行了一段時間，那麼當中有何成效呢？對此倪明選反應正面，甚至不惜用上「漂亮」、「嘆為觀止」等華麗措辭來形容其所看到的團隊合作或學生能力。

他表示，科大（廣州）做得最大的事情是教學改革，傳統的上課方式是教師在上面講，學生在下面做筆記比較多，或者是老師拋出一個問題讓學生去做，抑或是像大四的時候做畢業設計，三四個人一起做東西。但科大（廣州）採取新的做法，就是項目本身不是老師教學生做什麼，老師只給個大方向，實際是希望學生有探索新問題的能力，而不只是傳統解問題的能力。因此，學生一入學，就要改變思維方式，並在過程中學會人與人溝通的技巧。

事實上，當真的處在產業界，問題是需要不同領域的人一起來做。例如，互聯網醫療健康有可能有國家政策的問題，那麼讀政策的人也可以參與進來，團隊有不同背景的人一起來解決這個問題，每一個人有自己專注的方向，而在討論的過程中，學生的知識面也拉闊了，「這就是一個新的嘗試」。當然，不同性格的學生對新模式的反應不一，有學生就為此寫電郵給校長大呻「失望」，指老師都沒有告訴自己下一步該做什麼，這讓倪明選不禁慨嘆，「我就說他被傳統教育教傻了，給他自由他不會用」。

校園中的鴨子。攝於食堂周邊。（鄭寧攝）

不過也有學生的想像力超出了老師的想像，只要給予空間，甚至能比老師本身還聰明，對於交叉學科的理解也比老師透徹。倪明選坦言，在中國，高考決定未來，可學生讀的專業卻又不一定是自己想讀的，且沒有改變的機會，這種情況比比皆是。而科大（廣州）不是只收理工科的學生，改革正是從碩士班開始，研究生都是統一招生，不需要聲明將來讀哪個領域，待日後才決定專攻的方向，「很有意思，經過面試委員會大家評分，這人（學生）要不要，我跟他去談東西，看他想像力，『我們這邊給幾個木頭，你們拼個橋出來』......我們很多奇奇怪怪的東西，看他能力，我們是真的去看他能力，不是看他有沒有這個知識，就講一個素養能力很重要」。

在這些學生中，75%是理工科生，接下來25%有經濟、金融、文學、政治的等等。倪明選透露起初一些人會擔心自己的非理工科背景，但結果顯示他們都能完成團隊融合，「純理工學生，想像力沒有他們多......這些融合的火花，太漂亮了」。他特別提到有名中央戲劇學院出身的女學生來到科大（廣州）進修計算媒體與藝術，在藝術與技術整合下，最後在技術領域出了最「牛」的文章，「我們說妳要讀一些大數據的東西，她去上個課一修就修出來了」。對於未來的棟樑，倪校長從不吝嗇讚美之詞。

校園一角。（鄭寧攝）

既然學生們大體上對改革態度欣然，那麼改革的阻力來自哪？校長直言，是老師。他表示，許多老師是傳統學習出來的，要改變教學方法，他是不接受的，仍然覺得讓學生幫忙去解決問題比較重要，或者上課簡單把PPT講幾遍，「你現在說上課不能這樣子上，要互動，老師也受不了，所以老師自我改革是最大阻力」。他又透露，科大（廣州）現有200名老師，當中20個是本身港科大過來的，剩下的，有90%是境外招聘的，內地老師只佔少數，對此他笑言，二十大以後，國家領導講的三項重要東西，科技、教育、人才，特區政府也講了人才重要性，「我不能去搶內地的人才，人家已經把我打死了」。

儘管不是沒有阻力，但倪明選認為，作為新學校，改革的包袱較小，「這東西我早就想做，在香港都很難做到，只有一部分老師願意跟著我們改，大部分老師不改你也沒辦法」。而如今，他可以放手推行翻轉式教育（Flipped classroom），即先由學生在家中看老師準備的課程內容，到學校時，師生再一起完成作業，並且進行問題及討論，為此校方甚至會先把老師送到新加坡去觀察，「我老師目的是一個Coach，是上課怎麼指導你學進去，這才是本領」。

校長認為只要給予空間，學生潛力無限。圖為紅鳥學創空間（Maker Space）一角。（鄭寧攝）

不反對ChatGPT 「兩制」要再用好一點

去年9月1日，行政長官李家超在科大廣州開學典禮作視像致辭時，曾對學校提出三點寄望，一是進一步發揮香港聯通世界的節點功能；二是貢獻國家在「十四五」規劃下強化戰略科技力量的定位；三是培養愛國愛港而具備國際視野的新一代。

談到學校與香港乃至國家的關係，倪明選表示，自己21年前來到香港，視香港為家，家人都在香港，自己退休後也會回港居住。現在香港融入國家整個發展大局，但最重要的是香港怎麼把它的優勢用好，正如他之所以希望廣州的學生畢業前到香港去交換一學期，就是因為香港有其優勢，至少對外聯絡、本土的生活方式、西方的一些文化還在，另還有金融優勢及現在搞的科技創新等等這些東西，對增加視野是非常重要的。

教育發展離不開時局大環境，目前是中美競爭的時代，香港難免受到波及，如大熱的ChatGPT等人工智能（AI）聊天機械人，香港用戶就被限制使用，與中國內地一樣，雖然Google、OpenAI和微軟的代表拒絕評論，但美國《華爾街日報》早前報道指出，有關企業或憂犯《香港國安法》而作有關決定。

倪明選為計算機工程、互聯網及大數據專家學者，亦是科大（廣州）創校校長。（鄭寧攝）

在這背景下，科大（廣州）如何繼續發揮香港聯通世界的節點功能？對此倪明選直言，這個也不是他能解決的問題，但同時指出學校需要的開放合法的VPN，因為這是一個科技，學校老師學生不用科技會跟不上，這是抵擋不住的，是革命的開始，換作5個月前他不會講這個話，但現在工具的能力強大到連他自己都怕，若不跟進就沒有競爭力。

「為什麼不可以？」，與部分大學明確學生禁用ChatGPT不同，科大（廣州）對此採取十分開放的態度。「創造力的東西是做不到的，綜述的東西是沒有問題......我給1萬字的東西進去，summarise兩百字，總結，這多難啊，它做比你還漂亮啊，這種東西它可以取代的嘛」，倪明選認為，會問問題是本領，學生的貢獻不會被抹殺，若不允許用，將來在社會的競爭力就會減小，哪怕他請人，也一定會找一個懂得善用工具幫他找到最好答案的人。

回到香港，倪明選強調，有的問題是不能避免的，但要考慮怎樣在不違反國家大原則下把「兩制」再用好一點，而不要把香港像整個封鎖掉。他笑言自己不是特首，也沒有這方面的專長，這些需要由當局去想，他們只能在自身範圍內把事情做好，冀學生培養更大的視野，讓兩地學生互相到對方的地方看一看。