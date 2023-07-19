不帶醫保卡刷臉能支付！廣東省首家醫院啟用智慧醫保全程刷臉就醫

醫保也能「刷臉」支付？真是太方便了！近日，廣東推出首家智慧醫保全程刷臉就醫模式，啟動儀式在南方醫科大學深圳醫院舉行。不少市民在現場體驗「全程刷臉就醫服務」的便捷性，感受到醫院提供的高質量服務。



不用帶醫保卡，刷臉就能支付，真是太方便了！7月18日，深圳市民李女士在南方醫科大學深圳醫院門診就診，體驗到了刷臉也能用醫保就醫的便利。當天，廣東省首家智慧醫保全程刷臉就醫啟動儀式在南方醫科大學深圳醫院舉行。深圳通過醫保、醫療深入聯動，在南方醫科大學深圳醫院試點依托醫保業務綜合服務終端，為市民提供「全程刷臉就醫服務」，不斷提高就醫便捷性。

據介紹，智慧醫保全程刷臉就醫，是以醫保智慧終端為載體，醫保刷臉為核心，深度融合三端聯動（即手機端、醫保小終端、醫保大終端），覆蓋掛號、繳費、就診、檢驗檢查、取藥等就診全流程。從掛號、取號開始，通過醫院鋪設在門診大廳、各診區導診台的醫保智慧終端（醫保大終端、醫保小終端），患者就可以刷臉完成醫保身份認證，實現掛號、繳費、取號等功能，無須再使用身份證、醫保卡等傳統身份介質。終端通過主動式服務系統，聯通智能陪診助手，向患者實時推送當前待辦業務，如診前提醒、待繳費提醒等信息，一觸即達，大大減少患者的操作步驟，全流程陪伴患者完成就醫。

在診室就診期間，醫生可通過醫保小終端對患者進行醫保刷臉識別，完成患者身份核實。醫生問診後，開出檢驗檢查單或處方箋，系統推送待繳費提醒，患者可在導診台的醫保小終端完成線上醫保支付。如患者需要做多項檢查檢驗項目，智能陪診助手會主動推送當前最優順序的檢查檢驗路徑，引導患者前往。報告生成後，患者點擊智能陪診助手推送的微信提醒，即可查看電子報告。完成藥品繳費後，智能陪診助手將主動向患者推送藥房地址導航、取藥窗口及當前排隊狀態、用藥指引等信息，方便患者取藥。

深圳市醫保局二級巡視員鄭國彪表示，全程刷臉就醫的落地應用是智慧醫保建設的重要內容，標誌著智慧醫保與智慧醫院更加緊密融合，深圳就醫結算從「刷卡時代」、「刷碼時代」進入「刷臉時代」。下一步，將探索在刷臉就醫、床旁結算、身份核驗、基金監管、公共服務等方面的應用場景，努力讓參保群眾的醫保獲得感成色更足、幸福感更可持續、安全感更有保障。

南方醫科大學深圳醫院院長廖四照表示，該院率先實現全程刷臉就醫，成為廣東省首家落地的醫院，其將持續推進院端醫保便民服務建設，提供高質量醫療服務，讓患者感受「南醫溫度」。