台男於醫院突亮45厘米長鋸刀斬病人　醫生保安勇猛奪刀將其制伏

台灣彰化基督教醫院急症室，6月11日清晨發生林姓男子持鋸闖入行兇，幸好主診醫生黃彥偉與急症室護士發現不對勁，立即通知保安前來協助，黃彥偉還很勇猛地協助奪下鋸子，並將林男扭倒，與保安合力將他制伏，並五花大綁約束在病床上，報請警方帶回處理。由於受襲男子有衣服隔着未受傷，也不願提告，警方詢後，將林男依社會秩序維護法裁處。



醫院閉路電視拍攝到事發過程：（按圖了解）

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警方調查，40歲林姓男子與41歲的友人許姓男子，因裝設監視器及孩子管教問題發生口角，許男還被打到右耳受傷，6月11日凌晨3點多，到彰化基督教醫院求醫。但林男不善罷甘休，直到清晨4時31分許，追到醫院急症室，劈頭就問許姓男子在哪裏。林男發現許男躺在七號病床，就快步走過去，先大聲斥問許男，還朝許男右臉揍了一拳。

當時急診暨重症部主診醫生黃彥偉與急症室護士發現不對勁，立即通知院內保安前來。林男隨即從腰際拔出一把約45厘米長的鋸子，朝許男的肚子猛砍了一下，黃彥偉及保安擁上將鋸刀奪下，黃彥偉還勇猛地將林男扭倒，另外兩名保安也趕到，協助將林男壓制在地，身旁醫護人員也合力，五花大綁將他約束在病床上，並通報警方將他帶回處理。

這宗事件幸好有醫生黃彥偉的機警與勇敢，才避免許男遭進一步傷害。黃彥偉在彰化基督教醫院有20年的醫學處置經驗。他說，當時看到前來探望友人的林男，由於語氣不善，即感到不太對勁，除探詢一些問題爭取緩衝時間外，並請三位保安在其後方警戒，當林男亮出鋸子行兇時，第一時間馬上奪下鋸子，並且通報相關主管機關，才讓整件事平安落幕。

黃彥偉說，林男當時掏出鋸子時，大家都嚇了一跳，不過因情況非常緊急，深怕周圍的人受到危險，也沒有想很多，即奮不顧身跟着保安一起壓制，直到完全將他制伏，事後才發現自己冷汗直流，心有餘悸。

對於這事件 ，醫院院長陳穆寬對於醫護人員及保安的表示讚賞，強調即便事件發生在深夜，大家體力最疲憊的時候，但因為他們的即時反應，相當有作為，讓患者及醫護人員都得到安全，值得肯定。

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