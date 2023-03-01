新版國家醫保藥品目錄今實施：新增111種藥品　優化日常用藥結構

《央視新聞》報道，今日（3月1日），新版國家醫保藥品目錄正式實施。據悉，新版國家醫保藥品目錄新增111種藥品，談判和競價新准入的藥品價格平均降幅達60.1%。



報道稱，新版國家醫保藥品目錄新增藥品中，包括抗腫瘤、糖尿病和慢阻肺等慢性病、罕見病治療等領域的藥品，以及新冠治療葯等領域的藥品。

據悉，目錄內藥品總數2967種，其中西藥1586種，中成藥1381種，中藥飲片892種。新冠治療用藥方面，阿茲夫定片（FNC）、清肺排毒顆粒（清肺排毒湯）進入名錄。

據專家統計，此次目錄新增藥品大比例為5年內上市新藥，其中包括23種2022年新上市藥品。從治療領域來看，包括7種罕見病用藥、22種兒童用藥、14種抗腫瘤藥物、2種新冠治療用藥。慢性病用藥納入不少新藥品，亦將優化患者日常用藥結構。

報道稱，此次調整也對過去已納入目錄的藥品進行了適應證擴容，例如免疫療法單抗類藥物，根據臨床適應症獲批情況，其醫保報銷範圍進一步拓寬。

中國藥科大學研究生院常務副院長教授丁錦希受訪時表示：「國家醫保局成立以來，共進行了5輪談判，每一輪都比上一輪更加科學、精準，機制不斷優化，在兒童用藥、罕見病用藥等特殊領域進行了政策性傾斜。」