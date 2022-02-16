網傳近4年個人收款碼將被追查補稅　微信支付寶回應稱屬謠言

去年底，「微商教父」因用個人微信收款，不僅補交45%的個稅，還被罰到破產。該消息爆出後，引發全社會的關注。近日又有網傳消息稱，自2022年3月1日起，微信、支付寶的個人收款碼不得用於經營性收款。近4年的數據將被追查，一旦數額較大需按4.5%補稅，還要繳納滯納金和罰款。

2月15日，微信和支付寶回應稱，以上說法為謠言。



微信支付方面表示，根據財付通公司（即微信支付的主體公司）與監管部門的溝通和對新規的理解，3月1日之後，個人收款二維碼仍可繼續使用，其中部分具備明顯經營行為的用戶需按照規定升級為經營收款碼，平台會在用戶升級前會保留一段時間作為過渡期；監管部門將會在近期公布明顯經營行為的標準。如符合升級標準，微信收款助手將下發消息通知，未收到通知的用戶不會受到影響。

2021年10月，中國央行發布通知，對收款條碼支付提出系列管理要求。與此同時，條碼支付也被納入監管，對個人收款條碼的使用規范做出具體規定，並將於2022年3月1日起施行。當時有消息稱，「微信、支付寶收款碼不能用於經營收款」，一度登上微博熱搜。

去年11月27日，央行有關人士表示，該說法是誤讀。使用「碼牌」或者打印封裝的二維碼的商戶，需要向收款服務機構（如微信、支付寶等）申請轉為商用收款碼，但消費者日常支付體驗和感受不會受到影響。

今年1月5日，財付通在「微信支付智慧生活」公眾號在「騰訊微信支付關於收款條碼現行使用情況的說明」中表示，微信支付積極深入研究新規要求，經全面、充分評估客戶的支付需求，現就過渡期內的收款條碼使用情況予以說明：目前，微信支付個人收款碼和商戶收款碼都能正常使用，日後若涉及相關調整，將另行通知。

業內人士表示，主要由於近幾年頻發「跑分」、「賭博」、「電信詐騙」等違法行為，同時，個人賬戶並不計入商戶經營資金，稅務方面可能存在「偷稅漏稅」的嫌疑。個人收款碼限制遠程收款功能後，可能變成動態收款碼，不再具備打印功能。如有掃碼收款需要，可申請特約商戶收款碼。

微商大佬因被稽查追繳稅款破產

近日自稱「微商教父「的龔文祥，在其社群內部解釋稱，解散社群「觸電會」、退出微商行業的原因是被查稅。

基金君從社交網絡上查到，龔文祥「致全體觸電會老會員最後一封信」的微信消息截圖顯示，近期他「收到了工商稅務公安法院等專案組的聯合查處，公司已經破產，高額處罰個人已經到了負債纍纍，賣房賣車，傾家蕩產，身無分文的滅頂之災地步。」因此，他創立8年的個人微商社群觸電會到了「壽終正寢」的時候。

公開信中講到，此後為其新社群付費「一定要打公賬」。「無論你過去4年還是現在只要是微信收款的，被大數據檢測到未來一定是按照你微信收款總額45%補交個人所得稅。」此後，網絡便時常有傳聞，個人收款碼將被追查近4年的數據，一旦數額較大需按45%補稅，還要繳納滯納金和罰款。