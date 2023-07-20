曾遭批為留學生「拉皮條」　山東大學疑取消「學伴制」　校方回應

近年，山東大學被指推出「學伴項目」，幫助新入學的國際學生融入學校，但卻遭批評是為留學生「拉皮條」，引發了巨大的爭議。日前網民發文稱，山東大學疑似於近日取消留學生學伴制度。不過山大校方周四（20日）回應稱，山大自始至終從未出現上述制度。



近日，有網友發文稱，山東大學疑似於近日取消留學生學伴制度，並指出此舉或與山東大學校長更換有關。周四，山東大學校長辦公室相關工作人員處表示，山東大學自始至終從未出現上述制度，未來也不會有關於留學生學伴的製度，「因此還請大家不信謠，不傳謠」。

據早前報道，2019年7月6日，有網民在微博發文，稱山東大學一個留學生配三個學伴，從2017年的一對一配對，改革為2018年的每個留學生配三個健康學伴，形成三人學伴小組。文章稱，在項目的報名表中，還特別強調學伴的性別，將「結交外國異性友人」列為選項之一，在表頭用紅字注明：「請同學們盡可能詳細認真的填寫，以便為你匹配心儀的學伴」。

強調為外國留學生配備三名異性學伴引起了許多網民的反感。有網民在微博中評論稱，「真搞不懂，把那些未諳人事甚至可能連戀愛都沒談過的小女生，介紹給外國男性留學生當學伴，究竟意欲何為？」更有網民直斥，這就是為留學生「拉皮條」。

2019年網傳文件。（頂端新聞）

同年7月7日，一則疑似蓋有山東大學國際事務部印章的《山東大學關於舉辦中外學生學伴活動的說明》曝光，上述說明稱，該校舉辦中外學生學伴活動，合法正當，符合國家來華留學質量規範標準，符合教育部鼓勵促進中外學生交流的精神。項目負責人隨後亦表示，「一對一」、「一對三」是網友惡意曲解，學生屬自願報名參加，「不存在一個留學生跟三名女生」配比。