斷電致呼吸機停運　漸凍症患者呼吸衰竭亡　家屬要求供電部門擔責

漸凍症成因至今不明，亦無藥可治，病人會從最初的肌肉乏力，漸漸變成全身無力癱瘓、吞嚥困難，甚至呼吸衰竭而亡。

來自甘肅的侯女士，其母親患有「運動神經元病」（MND），去年起需要依賴呼吸機等醫療設備維持生命，但近日家中突然斷電，導致呼吸機等無法運作。

侯女士曾向國家電網申請臨時電源，卻始終未獲回應，母親最終因呼吸衰竭離世。侯女士認為，國家電網應對其母的離世負起相應責任。當地電力部門認為，侯女士未報備，且未提及發電機需求，建議循司法程序索賠。



侯女士的母親於2020年前後確診「運動神經元病」；2022年9月起，長期居家治療，日常要依賴呼吸機、制氧機、血氧儀、吸痰器等醫療設備。

7月9日上午10時04分，侯女士的父親在家照顧妻子時，家中突然停電，「沒有任何通知，我爸趕緊接上了備用電」。由於醫療設施的耗電量大，備用電源僅能維持20至40分鐘，「當時呼吸機還因為突然的停電導致故障，機器始終顯示『讀SD卡』」。

呼吸機因為突然停電導致故障。（華商報大風新聞）

侯父曾向物業管理處了解情況，對方表示沒有收到停電通知，聯繫國家電網後，對方稱正在排查。上午10時24分，物業從國家電網了解到，停電原因是某小區施工時挖斷電纜，供電恢復時間不確定。

當時，侯父向物業管理處人員反饋妻子的特殊用電需求，對方再次聯繫國家電網，「國家電網給了個電話，讓申請臨時供電。但我們上午10時27分聯繫後，對方表示盡快申請，之後便始終無人回應」。

侯女士介紹，供電所距離家中只有1.5公里，若及時處理，5至10分鐘估計就可以送到臨時電源。

上午10時33分，醫療設備的備用電所剩無幾，侯父遲遲未等到臨時電源，於是撥打「120急救電話」。上午10時50分，救護車到達小區，升降機因停電無法使用，救護員5分鐘後才到場，但急救幾分鐘便宣布侯母死亡，「醫生說，瞳孔已經散了，嘗試搶救後看了看心電圖，說人已經沒了」。

《死亡證明》顯示，侯母的死亡時間為2023年7月9日11時1分，死亡原因為「呼吸衰竭」。據悉，當日上午11時18分，小區恢復供電。

7月9日上午斷電前，侯父正在家中照顧妻子。（華商報大風新聞）

雙方調解未果

7月17日，侯女士與國家電網、挖斷電纜的施工隊等單位會面，信訪部門也參與調解。調解錄音顯示，侯女士認為國家電網未提前告知，突然停電造成其母親去世，要求對方賠償。

國家電網工作人員要求先分清楚雙方的責任，然後讓侯女士提出訴求，並表明其索賠的依據，「你要賠償如果符合國家標準，我們該支持都支持」。

侯女士提到，停電後曾打電話向國家電網申請臨時用電，接電話的工作人員表示，需要向領導申請後再回覆，但直至母親離世，侯女士也沒有收到任何回覆。

國家電網工作人員則稱，「我們沒有這個義務，但是你家的人命關天的事情，我們想辦法調個發電機過去……我當時還提醒他，家裏有這個情況，就存在不可抗力或者外力等因素」。

家屬：國家電網應擔全責

侯女士反映，小區今年上半年已停電至少5次；停電後，他們曾將家中特殊用電需求向物業管理處等反映過，前幾次的停電時間往往不會超過40分鐘，因此沒有出過問題。

對於停電後呼吸機無法正常運作，為何未有立即聯繫醫院，侯女士解釋，當地醫院沒有呼吸機，此前住院需要自備設備，另停電僅導致呼吸機SD卡無法正常讀取，只要有臨時電源，取出SD卡後，呼吸機即可正常運作。

侯女士又指，當日停電後曾聯繫國家電網，對方承諾會向領導申請臨時電源再回覆，但結果沒有；另外，她認為國家電網沒有提前通知停電，停電次數、時間也超過國家要求，「我認為國家電網應擔全責」。

侯女士認為國家電網應擔全責。（華商報大風新聞）

國家電網：若索賠建議走司法程序

當地某供電所的工作人員稱，侯女士家所在小區屬於轉供小區，家屬沒有提前向物業及供電所報備此事，致電時也沒有提及需要使用臨時電源的情況。

工作人員稱，在突發臨時停電後，如果用戶有特殊用電需求，供電所可以提供發電機（臨時電源），「主要是侯女士及其家屬既沒有給物業報備，也沒有給我們單位報備。打電話時也僅詢問了來電時間，沒有提需要發電機的事」。工作人員又稱，政府信訪部門在協調處理，希望侯女士循司法程序處理此事。

內地律師介紹，若供電企業在突發停電後及時搶修，已盡到供電義務，病人因呼吸機無法使用死亡，與供電企業遭到的突發停電等沒有直接的因果關係，不構成侵權。若查明施工企業有違法操作等過錯情形，與病人的死亡有間接因果關係，病人家屬可要求賠償。

香港神經肌肉疾病學會介紹，「運動神經元病」（MND）又名為「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（ALS），坊間常稱為「漸凍人症」。MND是一種損害控制肌肉的神經細胞的疾病，導致肌肉萎縮及乏力，使人活動、吞嚥、說話及呼吸機能逐漸癱瘓，最終死亡。

