CCTV畫面曝光｜老人闖屋內持斧頭追砍兩幼童　警方：已將嫌犯抓獲

日前有段老人持斧頭進屋內追砍兩幼童的CCTV影片在網絡瘋傳。內媒7月21日報道，事件發生在河南省許昌市襄城縣丁營鄉霍堰中村，襄城縣公安局丁營派出所證實事件為真，並稱行兇者已被抓獲，案件正在偵辦中，兩名受害幼童都已經脫離生命危險，



據當地警方表示，事件發生在7月8日，行兇老人年約65歲，手持斧頭入室將兩名女孩砍傷。

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影片中可以看到，兩女童原先在客廳椅子上看動畫片，後疑似聽到敲門聲，年幼的小妹前去開門遭老人用斧頭砍了數下；後老人衝入客廳追砍年長一點的女童。年長的女童尖叫後逃出家門，老人又用斧頭砍了幾下年幼的女童離去，地上有女童的血跡。

據一名知情人透露，事件起因是老一輩有恩怨，行兇老人趁兩女孩嫲嫲出門拿快遞，趁機上門報復，但該說法暫未得到警方證實。

網民點睇：

我的天，這太嚇人了，這倆孩子得多害怕啊，那麼小啥都做不了，跑都跑不掉。

一個大點的小女孩跑出去了，不知道怎麼樣。坐在地上年紀小點的孩子被砍了好幾下，整個人都懵了。希望孩子沒事兒。老頭故意殺人啊。

家裡大人呢！放著兩個這麼小的孩子在家裡，還給壞人開了門，也不知道危險，啊啊啊啊這個老畜生！！！

我都叮囑孩子除非父母和爺爺奶奶，其他人一律不開門。

