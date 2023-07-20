深圳女H&M試身室疑被3歲男童偷窺　家長拒道歉斥：你身材有啥可看

來自深圳的江女士反映，昨日（19日）在H&M試身室試穿衣服時，疑被一名3歲男童趴地偷窺並多次向內伸手。她與男童家長理論，但對方拒絕道歉，甚至反駁「你身材有啥可看」。



江女士稱，當時與好友在試身室試衣，期間一名男童一名趴在地上偷看，甚至多次伸手入試身室。她為了拍到證據，將手機放在地上拍攝，故意大聲要求好友換另一套衣服，「那個小孩馬上就趴到地上來，然後往裏面看了，我們就很生氣」。

江女士與好友立即向店員及男童家長反映，未料家長非但沒有道歉，更表示「你們報警抓他啊，三歲而已」，還多次作出侮辱性評價，「都是女的，有什麼好看，又沒身材又長得不漂亮」。

H&M 店員稱，一直沒有安排員工在試身室服務顧客，員工發現前述情況後，已即時上前制止該名男童。受影響顧客已反映問題，該店亦就事件向她致歉，並承諾往後會加強人手查看試身室。

網民睇法：

不管幾歲蹲下來看都很嚇人的好吧



那他咋不去好奇他媽呢？



孩子未必是要偷窺，但這個行為確實不好，媽媽應該教育孩子這樣不禮貌更不體面



涉及到自己的隱私，不管男女，這樣看都會讓人心裡膈應。另外也是沒教養的表現



明明是不好的行為，就算小孩三歲啥都不懂，家長是什麼態度



三歲男童因為好奇偷窺一下也正常，因為他不懂事，可以說不禮貌，你也可以提醒，但拍下來要求道歉就太小題大做了



這麼點孩子還是覺得好奇好玩，家長要正確引導。

