復旦研究：中國媒體在Facebook整體傳播效果優於Twitter

復旦大學新聞學院、復旦大學全球傳播全媒體研究院周五（21日）發布《全球主流媒體網絡傳播力研究報告（2023）》，顯示中國媒體在Facebook平台的整體傳播效果優於Twitter平台。



報告由復旦大學全球傳播全媒體研究院組織團隊完成。項目組基於國家發展水平對媒體抽樣方案進行了策劃。共計選擇33個國家的222個主流媒體，並採集了這些媒體在Twitter和Facebook上的認證賬號在2022全年所發內容的傳播數據。項目組還針對全球主流媒體設計了一套影響力評估指標體系GMCP，以考察媒體在信息傳播過程中的曝光量、互動量、擴散量和認可度等四個層面的傳播效果，實現多層次、多維度的傳播效果與影響力排序。

報告顯示，中國媒體在Facebook平台的整體傳播效果優於Twitter平台。其中，中國環球電視網、人民日報、中國日報、環球時報、新華社等賬號排名靠前，尤其是中國環球電視網在綜合榜單中位列前10。而在Twitter，中國媒體的曝光量和擴散量也有較好表現。

報告還顯示，全球媒體傳播不平等的現象更加突出，在全球主流媒體的傳播效果和網絡結構指標都呈現出明顯的冪律分佈特徵。此外，媒體傳播期間還表現出突出的「馬太效應」，即全球媒體傳播的總量與均值的數據分佈存在顯著差異，前者冪率分佈比後者更加集中，甚至超越二八定律閾值。上述指標都揭示了傳播效果總量中的不對等現象愈發嚴重。