永久關閉帳號6萬多個　網信辦：從嚴整治自媒體亂象

據「網信中國」微信公眾號消息，按照「清朗．從嚴整治『自媒體』亂象」專項行動要求，3月10日以來，各級網信部門積極履責，嚴肅查處各類違規「自媒體」帳號。截至5月22日，重點平台累計清理違規資訊141.09萬餘條，處置違規帳號92.76萬餘個，其中永久關閉帳號已達6.66萬餘個。其中，又以打擊假冒仿冒官方機構、新聞媒體和特定人員的自媒體為最多，共查處82萬餘個帳號。



網信辦表示，專項行動開展以來協同微博、騰訊、抖音、快手等重點社群、短影音、網絡直播平台履行訊息內容管理主體責任，依法處置自媒體造謠傳謠、假冒仿冒、違規營利等問題。

首先，針對「發布傳播謠言資訊、有害訊息和虛假訊息」的自媒體，網信辦稱處置帳號數3.43萬餘個。例如在「胡某宇事件」、「中電科加班事件」、「醫生倒提嬰兒疑似虐待」、「『婆孫平移插隊』視頻購買流量增加熱度」等熱點事件中，藉機造謠傳謠、參與惡意炒作等行為，遭處以禁言、清理粉絲、暫停或取消營利權限等處置措施，其中永久關閉帳號7541個，採取禁言、清理粉絲、暫停或取消營利許可權等手段處置帳號2.68萬餘個。

從嚴整治自媒體亂象，網信辦稱「專項行動取得階段性成效」。（資料照片）

其次，就「假冒仿冒官方機構、新聞媒體和特定人員」的自媒體，查處如「人民曰報首發」、「朝聞天下」、「中南都市報」等新聞媒體帳號18.7萬餘個；「最高檢察院」、「平安公安」、「河南衛健」等假冒仿冒黨政機關帳號5.42萬餘個；「中國紅軍指揮部」、「中國反恐部隊」、「戰略導彈部隊」等軍隊帳號1.2萬餘個等等。平台共計處置帳號82.7萬餘個，對其採取永久關閉帳號、清空帳號名稱、禁言、清理粉絲、暫停或取消營利權限等手段。

最後，對於「蹭炒熱點、博取流量和違規變現」的自媒體，查處帳號共計6.56萬餘個。包含藉經濟社會民生領域熱點議題，藉機違規吸粉引流的帳號，如集中處置「歷史灼見」、「小霖霖」、「愛冒險的朵拉」等帳號達4.78萬餘個。同時也就發布爭議性、誤導性信息，惡意博流量的帳號查處1.59萬餘個；利用老年人、殘障人士、未成年人等弱勢群體騙取打賞，違規變現的帳號也有1,919個。

在整治社群平台帳號過程中，網信辦表示，依法約談自媒體運營主體2,089人次，移交公安機關進一步核查處置線索2,268條，網信辦並稱，自專項行動施行以來，已有力震懾自媒體違法違規行為，行動取得階段性成效，將，持續淨化網絡生態。

網信辦強調，將繼續把整治「自媒體」亂象作為下一步工作重點，加強日常監管，從嚴查處「自媒體」違法違規行為，依法處置問題突出、整改不力的網站平台。

值得注意的是，網信辦4月30日曾發布消息指出，針對今年第一季百度、新浪微博、鬥魚、豆瓣等網絡平台「履行主體責任不力」，對其用戶發布的訊息「未盡管理義務」，已約談相關網站逾2,000家，並處以罰款，且要求限期整改。爾今，網信辦再次呼籲網民積極參與監督舉報，據實提供問題線索，共同維護清朗網路空間。