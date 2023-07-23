航班延誤旅客獲200元現金補償　網民侃：噓寒問暖不如送筆巨款

江蘇南京有航班日前因天氣原因延誤6個半小時，當旅客準備登機時，竟當場獲派現金補貼，有旅客更直言「突然就消氣了，這是最簡單、直接的方式」。



據介紹，該航班原定在7月19日起飛，從南京祿口國際機場飛往海南三亞，但因為天氣原因延誤6個半小時，航空公司則向受影響旅客派發現金補貼。

有旅客表示領取了200元的夜晚住宿補貼，「看到現場發現金補貼，熬了個大夜，我覺得我又行了，咱主打個心態平和。因為沒去賓館住，所以才補貼」。

涉事航空公司售票櫃檯工作人員表示，該航班確實有延誤，後來為旅客安排住宿及後續航班，但沒有額外補償。

不少網民均稱遇過類似情況，「我南航飛機延誤過重新登機時當面一人二百」、「我有一次坐東航延誤六個小時直接給了五百塊」、之前出差在雙流，誤機都不知道有錢拿，然後莫名其妙給了400塊錢，當時樂壞了」；也有很多人表示羨慕，「噓寒問暖不如送筆巨款」、「簡單粗暴，但誠意看到了」、「還是這種補貼最實在」、「氣都瞬間抵消了」。

中國民航局發布的《2022全國民航航班運行效率報告》顯示，去年全國客運航空的平均航班正常率為94.98%。其中，6月至8月的航班正常率較其他月份低，分別為90.94%、89.09%、90.89%。

全國航班正常率月度變化。（中國民航局）

在導致航班不正常的原因中，天氣原因佔比最高，達67.14%。據介紹，每年6月至8月屬於雷雨季，天氣情況較複雜，各地多發強降雨、強對流天氣，因此航班延誤的情況較多。

2017年1月1日，中國民航局正式實施《航班正常管理規定》，列明由於機務維護、航班調配、機組等航空公司自身原因，造成航班延誤或取消，航空公司應當向旅客提供餐食或住宿等服務。若因天氣、突發事件、空中交通管制、安檢以及旅客等非航空公司原因，造成航班延誤或取消，航空公司應當協助旅客安排餐食和住宿，費用由旅客自理。

《規定》提到，國內航空公司是否對航班延誤作出補償、補償條件、標準和方式等由航空公司自行決定。