搭內地廉航遇上空姐推銷叫賣40分鐘 乘客不滿抱怨反惹網民圍攻
撰文：中天新聞網
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近日，內地有一名王女士乘坐首都航空從天津飛往雲南麗江度假，正打算悠閒享受假期的同時，卻在飛機碰到空姐在機上吆喝售賣商品。王小姐表示，在飛機上遇到服務人員兜售商品的情況，感覺自己彷彿「穿越」到長途行駛的綠皮火車上，讓她這次的飛行體驗感覺非常不好。
據《極目新聞》報道，王女士在假期買了從天津飛往麗江的機票，在乘坐飛機時，空姐竟然直接吆喝售賣商品，而且售賣時間長達40分鐘，賣的東西則包括飛機模型、化妝品、墨鏡、絲巾等。
對此，王女士感覺自己搭乘的並不是飛機，而是長途行駛的綠皮火車上，飛行體驗很不好。該名空姐則表示，在飛機上售賣商品是公司規定的流程。
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一位民航監管部門的工作人員表示，空姐在機上兜售商品不屬於民航業內的違法行為，而是否提供機上售賣的服務全由航空公司自行決定。
有對航空業較為熟悉的網民則指出，廉價航空公司的航班上出現機上售賣商品環節，是由於廉航的機票價格較為平價，所以才要靠飛機上的輔助收入來取得收支平衡。
對於王女士的經歷，不少網民都認為：
．「廉價航空和綠皮火車都是交通工具而已，怎麽還有歧視鏈」
．「當你瞧不起綠皮火車的時候，就會有人瞧不起你坐廉航」
．「廉航就是靠這些賺錢的，你可以選擇不坐廉價航空公司的航班」
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