C919突停飛　改由空中巴士A320執飛　東方航空：由於營運調整

據外媒自由亞洲電台、法國國際廣播電台等報道，首架國產大型客機C919每天執行東方航空從上海虹橋機場往返成都天府機場的飛行任務，在6月29日原定從成都飛回上海，因不明原因延誤近兩小時後，臨時改由空中巴士A320執飛；6月30日C919又再次停飛，同樣由空中巴士A320執飛該航班。東方航空稱，更換機型是「營運調整」。



據《香港01》查詢民航信息網站「飛行雷達24（flightradar24）」，由7月1日起，東方航空該航班已恢復由C919執飛。



左圖：6月29日，東航目前唯一的一架C919客機，MU9197航班由上海飛往成都。右圖：6月29日，東航MU9198返程任務，由空中巴士A320執飛。（飛常準）

C919在今年5月28日開始投入商業營運，每天執行東方航空從上海虹橋機場往返成都天府機場的飛行任務。

報道指，這架東方航空唯一一架C919型客機在6月29日執行MU9197航班，上午11點6分抵達成都天府機場後，按計劃要接著執行MU9198返程航班，在中午12點30分起飛返回上海虹橋機場。然而返程航班延誤到當天下午2點16分才起飛，且執飛的客機不是C919，而是更換成一架空中巴士A320。

根據民航信息網站「飛行雷達24（flightradar24）」資料，6月30日依然是由空中巴士A320執行原來由C919飛行的航班，C919又再次停飛往返上海與成都的航班。

東方航空方面解釋說，更換機型是「由於營運調整」，以「保證航班的正常進行」，並未再提更多細節。

旅居日本的機械工程學者周昊認為，飛機出現問題時，航空公司才會終止其飛行任務。「C919主要是電子系統，機械控制系統還好辦，電子控制系統和機械系統需要磨合與配合。其中有歐洲產品，美國產品，就怕組成機後，磨合出了問題。可能有他們解決不了的問題，機械上的問題不大。」