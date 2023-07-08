國泰航空7月6日開始招聘內地空服員　可住大灣區、1.2萬新人獎金

《南方都市報》報道，國泰航空已於7月6日開始首次在中國內地招聘駐港空中乘務員（空服員），今年（2023年）將在內地招聘200至300名空服員。



應聘條件寫道，空中乘務員應聘要求包括高中及以上學歷 ，具備流利的普通話、英文會話及閱讀能力等。應聘者可以選擇居住在大灣區內的任意城市，還有機會獲得1.2萬港幣的新人獎金。



據國泰航空官網的「內地人才招募計畫-空中乘務員（駐香港基地）」，為提供更多的靈活性，在滿足居住地與香港國際機場之間交通通勤時間小於90分鐘的情況下，空中乘務員可以選擇居住在大灣區內的任意城市。現在加入還有機會獲得1.2萬港幣的新人獎金（以實際條款為准） ，應聘申請的最後期限為今年7月31日。

應聘要求方面，駐港空中乘務員要求年滿18周歲 ，高中及以上學歷 ，具備流利的普通話、英文會話及閱讀能力，具備第三外語能力者優先 ；擁有良好的溝通能力，踮足摸高可及208厘米 ；以及提供新冠疫苗接種證書等。

該招募計畫還指出，國泰航空歡迎任何符合要求的申請者（不論國籍或居民身份），而此招聘公告目的僅為促進國泰航空於中國內地招募人才的計畫。

今年5月，國泰航空乘務員爆發歧視非英語乘客風波，捲入輿論漩渦。6月19日，國泰航空行政總裁林紹波發布致員工信，稱將提升服務文化培訓，會優先在往返中國內地的航班，增加講普通話的機艙服務員，確保每班往返內地的航班於8月起均有普通話機艙廣播。

國泰行政總裁林紹波6月25日受訪時曾表示，下月於內地招聘空服員，目標今年內聘請200至300人，之後會再增加人數。