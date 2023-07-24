黑龍江中學體育館屋頂坍塌　死傷者剛奪省學運會排球賽亞軍

7月23日，黑龍江齊齊哈爾市第三十四中學體育館發生屋頂坍塌，多人被困。截至今日（24日）上午10時46分，當局救出所有被困者，其中11人身亡。

知情人士稱，當時該校女排隊員在體育館訓練，幾天前剛參加排球比賽獲亞軍；有家長質疑，醫護人員一直沒有出面溝通傷情，甚至有學生徹底失去生命體徵後，院方才通知家屬。



事發時正在學校門口的張女士稱，當時聽到「轟隆」一聲巨響，本來以為行雷，後來才知道體育館坍塌，「今天當地一直在下雨，沒想到樓就塌了」。

事發後，當局加緊搜救，期間救援人員在現場搜出該校女排教練。影片顯示，教練被埋廢墟，但仍呼喊着排球隊隊員的名字。

教練被埋廢墟中，仍然大聲呼喊隊員名字。（影片截圖）

不少家屬在學校門外等待，有人因傷心過度暈倒送院。有家長質疑女兒被送往醫院後，在醫院等待5小時，期間無一人出面溝通傷情，甚至有學生徹底失去生命體徵後，院方才通知家長。

多位知情人士透露，事發時正值學校放暑假，只有校隊女排隊員在體育館內訓練，隊員是從各年級選拔出，前幾天剛在外地比賽，最近兩天才回到學校。

該校微信公眾號上周六（22日）發布的文章顯示，學校女子排球隊代表齊齊哈爾市參加比賽，榮獲黑龍江省第十八屆學生運動會排球比賽亞軍。

有目擊者稱，從航拍畫面可見，體育館四邊牆體都完好無缺，屋頂坍塌時，館內人員根本無處可躲，「它四角都是完好的，整個頂子塌下來了，它跟牆體坍塌不一樣，牆體坍塌是有角度的，多坑人啊」。

+ 1

事發前，體育館旁正在修建該校綜合樓，體育館樓頂疑似堆放了大量建築材料。經現場初步調查，與體育館毗鄰的教學綜合樓施工過程中，施工單位違規將珍珠岩堆置體育館屋頂。受降雨影響，珍珠岩浸水增重，導致屋頂荷載增大引發坍塌。目前，教學綜合樓施工單位責任人已被公安機關控制。