黑龍江中學體育館樓頂坍塌9死　疑因珍珠岩浸水增重｜現場曝光

黑龍江省齊齊哈爾市一間中學的體育館樓頂今日（23日）下午4時許坍塌，超過10人被困。截至24日凌晨3時，事故已造成9人死亡。經現場初步調查，與體育館毗鄰的教學綜合樓施工過程中，施工單位違規將珍珠岩堆置體育館屋頂。受降雨影響，珍珠岩浸水增重，導致屋頂荷載增大引發坍塌，深入調查仍在進行中。



當局指事故發生時，館內共有19人，其中4人自行脫險，15人被困。截至24日凌晨3時，被困者中9人已死亡、4人無生命危險，仍有2人在緊張救援中。內媒《極目新聞》等報道指，齊齊哈爾市多家醫院已接收多名受傷學生。



樓頂坍塌現場曝光（點圖放大）：

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據黑龍江省齊齊哈爾市委宣傳部早前消息，今日（23日）下午4時許，齊齊哈爾市龍沙區第34中學一個體育館樓頂發生坍塌，初步研判有10餘人被困。

現場照片及影片隨即在微博等網絡平台上曝光，可見該體育館的整個樓頂坍塌，現場一片頹垣敗瓦，體育館牆上的大幅海報均清晰可見。

官方通報指，坍塌體育館建築面積約1200平方米，牆體為網架結構，頂棚為混凝土板，全部坍塌。

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事故發生後，當地調派39輛消防車、159名消防救援人員、4隻搜救犬赴現場處置。救援人員分別於體育館東、南、北等3個方向利用破拆工具對坍塌建築構件進行切割清理；利用搜救犬配合生命探測儀對被埋人員展開搜索。

內媒華龍網報道指，事發時正值暑假，體育館內有學校女排隊員在訓練。目擊者張女士表示，事發體育館修了很多年，「今天當地一直在下雨，沒想到樓就塌了」。