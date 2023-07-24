黑龍江中學體育館屋頂坍塌11死　樓齡26年為另一學校舊館

7月23日，黑龍江齊齊哈爾市一中學體育館發生屋頂坍塌，多人被困。截至今日（24日）上午10時46分，當局救出所有被困者，其中11人身亡。相關責任人已被控制。



事發地點為齊齊哈爾市第三十四中學體育館，當地消防救援支隊接報後立即趕赴現場救援。經核實，事發時館內共有19人，其中4人自行脫險，15人被困。當局已救出所有被困者，其中5人已無生命體徵，6人經搶救後不治，4人無生命危險。

知情人士透露，事發校區曾是齊齊哈爾市第一中學校的舊址，齊齊哈爾市第三十四中學於20多年前搬至上址。該校前教職工介紹，搬遷時間為2006年至2007年間，當時校內已有體育館。

體育館建成於1997年，由齊齊哈爾市第一中學校投資230萬元興建，建築面積約1200平方米，牆體為網架結構，頂棚為混凝土板。館內擁有逾300個座位的觀眾席，1間健身房，1間淋浴室，1間洗手間，2間辦公室，籃球場、排球場、羽毛球場、乒乓球場地。

據介紹，體育館旁邊正在興建新樓。市政府官網信息顯示，今年3月24日，市自然資源局對「齊齊哈爾市第三十四中學校園新建附屬綜合樓建設工程設計總平面修改項目」進行批前公示，圖紙顯示，該新建的附屬綜合樓項目就位於體育館旁。