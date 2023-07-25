反叛過了火？石家莊搖滾歌手脫褲演出惹議　官方：罰20萬，拘留！

連續舉辦音樂節，稱要打造「搖滾之城」的石家莊在此前引發熱議：「沒有質疑和叛逆的精神，還是搖滾嗎？」然而，當反叛過火，便有可能遭到法律嚴懲。

7月22日，石家莊「紅糖LIVEHOUSE」組織的商業演出中，一名樂隊成員在表演時當眾脫褲子，僅穿着內褲演奏，甚至有男性觀眾大喊「把內褲也脫了」。該演出影片在網絡瘋傳，有網民認為行為低俗。

昨日（24日），河北省石家莊市文化廣電和旅遊局發公告表示，已對歌手行拘，涉事公司停業整頓罰款20萬。



網傳影片中，舞台上一支樂隊正在演出，其中一名男性成員將褲子脫下，僅著內褲演奏。另一段視頻顯示，演出間隙該成員將褲子反複脫下穿上，場下有男觀眾大喊「把內褲也脫了」。

綜合內媒報道，該樂隊為「暴力香檳樂隊」，當日正在石家莊新華區的「紅糖LIVEHOUSE」舉辦的「新聲計劃vol.2」進行演出。雖然網傳消息稱，事件發生在石家莊市主辦的「搖滾之城」音樂節演出上，但據查證，暴力香檳樂隊並沒有出現在7月22日「搖滾之城」的演出名單上。

據石家莊市文旅部門工作人員回覆，涉事演出為LIVEHOUSE主辦的演出，並非「搖滾之城」音樂節的活動，暴力香檳樂隊並不在官方邀請的樂隊之列。該工作人員表示，「搖滾之城」音樂節演出活動前會作內容審查，不會允許此類事件發生。

石家莊文旅部門發通告表示，該歌手已被行政拘留。

24日，石家莊文旅局發公告表示，接到舉報後對上述歌手的不當行為，依法進行立案調查。經查，該商業演出存在「危害社會公德」等問題，造成不良社會影響。已責令涉事公司立即停業整頓，並依法對其作出警告、罰款20萬元的行政處罰；同時對涉事樂隊嚴厲訓誡。公安機關依據《治安管理處罰法》，已對涉事歌手丁某行政拘留。

公告指出，下一步，將持續加強對演出市場的監管，規範演出秩序，淨化演出市場環境。望廣大演職人員自覺遵守法律法規，加強道德修養，為觀眾朋友提供健康向上的演藝作品。