有片｜石家莊動物園8男女觀眾看台MMA　網民：讓動物看笑話了！

「五一黃金周」除各大景區大排長龍之景外，不斷上演的「五一MMA」也是「精彩紛呈」。

4月30日，石家莊多名遊客在動物園內的觀眾看台上撕扯互毆，男男女女、大人小孩亂作一團，工作人員到場後好不容易才將衝突制止。影片在網絡熱議，不少網民調侃：「讓動物們看笑話了！」



網傳影片中，看台上一位男士先用腳飛踹另一男士，旁邊一位咖啡色衫女士則幫手推開「飛踹男」。這邊飛踹，那邊互摑。「男男互毆」的戰場還未結束，咖啡色衫女又衝向另一邊，加入了四女互摑的戰爭。

多名遊客在動物園發生衝突，場面混亂。（影片截圖）

明明是觀看動物表演的看台，卻變成遊客們的格鬥舞台，現場觀眾紛紛轉身圍觀，直至工作人員到場才將幾人拉開，制止衝突。

混亂的場面讓網民咋舌，有網民調侃「這才是真的動物表演」「一時不知道看誰了」，還有網民理智分析稱，天氣熱人又多，確實容易發生衝突，呼籲遊客冷靜包容。

網民討論▼



「給動物表演是吧？」

「有的人動物都不如」

「看這個人口密度，不出問題都難。」

「唉，該怎麼跟動物解釋，這些是人」

「讓動物們感受到圍欄外多麼可怕」

「旅遊就是為了看人們打架和吵架，還有低素質。比景點好看。」

「值回票價了，又看動物又看猴」

「給動物們表演一個高等動物的戲」

