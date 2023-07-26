內地女Cosplay搭巴士遭老漢罵「沒父母養」　網民：倚老賣老

江蘇揚州一名女子近日身穿Cosplay的服裝乘坐巴士，準備參加漫展，結果在車上遭到一名老翁痛罵，該老翁更怒罵「有父母生沒父母養」，無視旁人的勸阻。周一（24日），知情人士透露，事情的起因，是老翁認為該女生穿的衣服像日式服裝。事件亦引起輿論關注，有網民批評罵人者是為老不尊，另有聲音認為一個社會缺乏對異質、外來、潮流文化的包容是很可怕的。



影片顯示，該名戴鴨舌帽的白衣老漢不斷指罵站在車廂中部的一名身穿Cosplay服的女子，怒罵道「有父母生沒有父母養，沒有父母教」，女子不甘示弱，回嗆「我媽誇我好看呢」，但男子繼續辱罵，還稱他就要罵，「看看穿的這是什麼衣服，穿出來就是讓人罵」。

周一上午，影片發布者介紹稱，事發於周日（23日），起因與網傳所說的衣著暴露無關，而是白衣男認為該女生穿的衣服像日式服裝，於是開口怒罵，讓女孩滾去日本。他又指，女事主穿的是一個遊戲人物的cos服。

而同日，揚州動漫遊戲數娛博覽會×世星次元文化正在揚州國際展覽中心舉行。揚州公交集團客服人員則表示，暫時沒有收到乘客及司機對此事的反映，並指公司對乘客著裝沒有要求，可以穿cos服乘車。

另一方面，事件在網上發酵，有網民認為公共場合穿著應得體，否則很容易給青少年造成不良影響；但也有人認為只要沒觸犯法律、沒違背公序良俗就可以，反而老翁不講理地辱罵他人，明顯是倚老賣老。

網民點睇：

流氓變老了

從小到大仇恨教育的結果

年代的對立，沒必要

充滿了倚老賣老的傲慢。老不是問題，有涵養的人，老了只會更有涵養

老頭哪兒知道什麼cos不cos的，一是覺得穿的有點暴露了；二是誤會女孩平常也這麼穿，如果跟老頭解釋一下，這是演齣戲服，他自然就懂了

他那架勢是能聽的去解釋的嗎？毫無修養



就事件，內媒《澎湃新聞》發表評論文章，指不懂新事物沒關係，但不懂就看不慣，還要罵人就不對了，寬容、克制、諒解應當是雙向的。現實中，每當新事物、新現象湧來，有些年輕人儘管不喜歡，但也多不反對、不排斥。而很多老年人對新事物、新現象則難以適應。這歸根到底取決於心理。與年輕人相比，一些老年人更容易把自己固定在過去的環境中，不願意改變自己的心理習慣。年輕人則更願意接受新的事物，他們會覺得新的事物可以帶來新的挑戰、機會和便利。心理問題，誠然不是可以由簡單的「對罵」所能解決的。

文章續指，社會在發展，新事物在不斷湧現。不必苛求老年人甚麼都懂，像年輕人一樣接受cos，但也期盼他們不要過於責難年輕人的新潮時尚。「這是一聲嘆息背後的共識。」