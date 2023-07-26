坐月期間遭家暴　江西女：丈夫認為事業受影響　孕期還擠壓她肚子

江西一名女子周日（23日）在社交平台稱，自己坐月期間被丈夫家暴，並向外界展示其傷勢。她又透露，懷孕期間，丈夫還擠壓過她的肚子，網民紛紛怒批過份。



據事主徐女士介紹，她與丈夫是二婚，原本關係挺好的，後來因為出去喝酒應酬的事情吵了很多次架。懷孕6個月左右時，她多次勸丈夫少出去應酬，結果對方非但不聽，還變得暴躁易怒，認為懷孕一事影響了他的事業發展，「中途還曾想讓我去引產，有一次他喝多了酒，不知道自己在做什麼事，還擠壓過我的肚子，痛得我出了一晚上的汗」。

在長期的折磨下，徐女士被逼得患上重度抑鬱症。而周日晚上，雙方再次發生爭吵，期間男方動手打了徐女士，後者隨後報警，「我住院生孩子期間，護士醫生都說他對我態度惡劣」。

最終，在警方調解無果下，徐女士被父母接回老家繼續坐月子，孩子則留在丈夫家中由月嫂看護。她表示，接下來會為離婚做準備。

網民點睇：

不離（婚）等著過年？

打人不對，打剛生完孩子的老婆天理難容

當今社會問下這種男的是怎麼娶到老婆的

建議取消家暴，所有的打人都屬於故意傷害

家暴男不配結婚，希望因家暴離婚的民政局可以錄入系統，取消結婚資格

