男子揸SUV反覆輾斃妻子　死者弟：姊長期被家暴，事發前已提離婚

6月27日，一名女子遭人開車反覆輾過的影片在網絡廣傳，引發社會震驚。警方證實，事件發生於6月26日，犯罪嫌疑人王某行 （男，37歲） 被當場控制。經查，王某行因家庭糾紛駕車將其妻子張某（女，38歲）衝撞碾壓致死。目前，犯罪嫌疑人王某行已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。



現場抓捕畫面28日曝光，據了解，當時男子被逮捕時神情茫然，一旁有市民在一旁大聲喝斥。此前有網絡傳言稱，該男子長期被女子家暴，因此動了殺機。6月28日死者的弟弟出面駁斥謠言稱，是姐姐長期被家暴，「結婚兩年，得有一年半被家暴」，弟弟透露姊姊已提出離婚，「事發前一天打得太厲害，我們就叫人過去，把她（死者）給救出來了，然後就報了警」，但卻無法阻止憾事發生。



網傳影片顯示，一名女子平躺在車路上，手腳尚能活動，一輛電動車倒在旁邊。隨後，一輛黑色SUV竟倒車輾過該名女子；男司機下車查看後，對著女子拍攝，又再上車輾過女子。

倒地女子一度沒有動靜，男司機用手推動她，但見對方仍有意識，便上車再反覆輾過女子。該名女子曾躲到停泊在路邊的私家車車底，但被男司機拉到路中後再開車重覆輾過。影片殘忍，引發社會震驚。

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據悉，事發於山東東營市東營區東城方衍國際影城（萬方店）附近。官方消息證實，片中男女是夫妻，兩人是二婚家庭（再婚家庭），本次事件疑因家庭糾紛，男子將女子輾壓致死。但該「家庭糾紛」說法引來部分網民質疑，要求官方不能因為家庭糾紛，輕判該嫌犯。

28日嫌犯被拘捕畫面公開，據了解現場有市民對他大聲喝斥，他則一臉茫然：

死者弟弟：姊姊長期被家暴

死者弟弟28日受訪時表示，「那麼嚴重的輾壓，喪心病狂」，他更氣憤駁斥網絡傳言顛倒是非，將嫌犯說成是「家暴被害者」。他表示，遭受家暴的是他的姊姊，「結婚兩年，得有一年半被家暴，死者弟弟透露，「事發前一天打得太厲害，我們就叫人過去，把她（死者）給救出來了，然後就報了警。」

死者弟弟透露，當時姊姊頭上有流血，身上有瘀青，脖子上有很多很多的抓痕。死者弟弟表示，在事發前，姊姊就已經提出離婚申請。

網民將矛頭指向「離婚冷靜期」

對於死者弟弟的說明，許多網民批評一開始造謠「女方長期家暴男方」的自媒體性質惡劣；此外，亦有網民質疑，「既然事發前一天就報警，為何第二天還是會發生這種事呢？是不是警方只把他當成『家庭爭吵』，未妥善處理？」

此外，由於死者在過世前已經提出離婚，許多網民因此痛批「離婚冷靜期」的不合理，批評「離婚冷靜期是喪命的倒數計時嗎？」「這樣誰還敢走入婚姻，想領死亡證明嗎？」亦有部分網民擔憂此案件只以家暴致死處理，而使嫌犯被輕判。

據了解，2021年1月1日開始實施的《民法典》，設置的「離婚冷靜期」引發諸多爭議。據第一千零七十七條規定：「自婚姻登記機關收到離婚登記申請之日起三十日內，任何一方不願意離婚的，可以向婚姻登記機關撤回離婚登記申請。前款規定期限屆滿後三十日內，雙方應當親自到婚姻登記機關申請發給離婚證；未申請的，視為撤回離婚登記申請。」