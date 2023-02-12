情侶玩笨豬跳倒掛半空拒回跳台？　遊樂場：女方太緊張非故意放閃

網傳重慶有兩名遊客玩「笨豬跳」時滯留半空，需要由救援人員施救。另有消息指，是該對情侶不願上來，在半空中「秀恩愛」。



事發於2月11日，重慶聖名遊樂城。網傳影片顯示，一男一女相擁倒掛半空，有救援人員施救。有消息稱，涉事的一男一女是情侶，他們倒掛半空是因為不願意上來，在半空中「秀恩愛」。

重慶聖名遊樂城蹦極教練陳仁平解釋，實際情況並非事故，網傳情侶「秀恩愛」的說法也不準確。他表示，當時女生比較緊張、害怕，一直死抱着男生，後者騰不出手扣安全扣，所以才懸掛半空，最後要工作人員吊在半空幫他們扣上。兩位遊客回到跳台後未有受傷，狀況良好。

陳仁平介紹，「笨豬跳」項目高58米，塔高55米，所用的繩索最高可承載約3噸的重量。 按照園區規定，遊玩「笨豬跳」的遊客最重不能超過200斤。同時，工作人員會按照「蹦極作業流程」為遊客穿戴安全繩等裝備，並指導如何在懸掛狀態下扣上安全扣，「我們這裏也是第一次出現這種情況」。

重慶聖名遊樂城的「笨豬跳」項目高58米，塔高55米，（封面新聞）

《封面新聞》報道，工作人員演示了「營救被困遊客」一刻。陳仁平和另一位工作人員迅速套上安全繩、戴上安全扣，下滑到「被困者」所在位置，幫助其套上安全扣，再通過塔上工作人員的操作返回跳台。從發現險情到解除，全程約3分鐘。