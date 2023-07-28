水壺有底褲、浴巾沾大便？蘇州酒店房曝慘況　住客疑「自導自演」

入住酒店，衛生環境非常重要，然而周二（25日），有網民發影片爆料，稱其入住江蘇蘇州工業園區陽澄湖大道亞朵酒店時，發現房間水壺內殘留有內褲，浴巾上更有大便痕跡，令人窄舌的狀況旋即引起網民熱議。不過有網民質疑事件是碰瓷，酒店方亦表示「是客人自己搞的」。



從該網民發布的圖文影片可見，酒店房間的水壺內放有一件疑似內褲的深色衣物，馬桶邊緣殘留有疑似尿液的淡黃色液體，更甚的是，地上一塊白色的浴巾上，竟疑似沾有大便，十分噁心。

據該網民介紹，他們見到此情此景，不得不半夜退房，重新找酒店。不過當時酒店經理卻把他叫到一旁，想簡單了事，說著無所謂，更稱該房兩天沒人住了，之前是兩名女生住的，「暗指我故意找茬」。

事件引起熱議，惟網民意見不一，有人認為酒店的管理有點離譜，並批評上一手住客的衛生習慣令人發指，「實在是理解不了，用水壺煮內褲的人是愛乾淨還是不愛乾淨」。然而，也有人認為事件是碰瓷，質疑如果真是尿液，半天就乾了，哪能維持液體狀態兩天，至於浴巾沾有大便更是違反常理。

周四，亞朵酒店工作人員回應稱，這些都是客人自己搞的，且都有閉路電視和證據，又透露他在其他門店也有類似的經歷，「他是一個會員，他在別家亞朵也住過，有過類似情況。經理店長跟他有溝通過，實質性地道歉過。我們一直在處理這個事，還在處理中」。