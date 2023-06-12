按摩座椅內藏蟲　廣州南高鐵站衛生情況引憂　官方：已全部消殺

撰文：鄭寧
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廣州南站是廣深港高鐵、京廣高鐵等線路的交匯點，每年運送客流量上億人次。
不過，近日廣州南站放置的按摩椅出現大量蟲子，引發民眾對南站衛生情況的擔憂。

6月10日，一名男子在網絡發影片，稱其坐在廣州南站內放置的按摩椅上時，突然發覺身體瘙癢，起身查看發現按摩椅上有大量蟲子在爬。

影片中，有許多深紅色小蟲子沿著皮墊縫隙在爬，不仔細看難以發現。11日，廣州南站工作人員表示，會向按摩椅相關負責人反映情況。

12日，廣州南車站在微博發文道歉，表示個別按摩椅出現蟲子的情況，車站高度重視；目前已對全站按摩椅進行全面消殺，日後將繼續加強管理，防止出現類似情況。

內地高鐵站、機場等場所會放置按摩椅，供旅客緩解舟車勞頓，但大部分需要付費才可使用按摩功能。許多網民表示，這些按摩椅不僅佔地大、要花錢，而且衛生情況堪憂。

網民討論▼

「從來都不敢坐這些按摩椅，那些人吃東西，拖鞋踩在上面等等」
「從來無見過清潔」
「如果有些人往裡面扔點食物，蛋白質類的，長蟲子是很正常」
「衛生堪憂！看得我頭皮發麻」
「求你了，換回普通座椅」
「車站的按摩椅最髒，搞不清為啥要放按摩椅。」

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