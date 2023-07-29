自製販賣色情動漫獲利逾183萬元　江西男子被警方刑拘

江西萍鄉一名男子自製淫穢動漫作品，上傳至境外網站販賣，近日被內地警方拘捕。警方通報指，截至目前，其合共製作、傳播84部影片，非法獲利逾183萬元人民幣。



據《澎湃新聞》報道，萍鄉警方在工作中發現，有人繪製淫穢動漫影片上傳到境外網站牟利，經過調查後鎖定疑犯為男子黃某，並於近日成功將其拘捕。

警方表示，黃某對動漫類三維建模非常感興趣，自小鑽研技術，大學畢業後沒有正式工作。2019年，了解到網絡中有人以販賣淫穢影片賺錢，於是產生了從中牟利的想法。

警方稱，黃某在境外平台註冊之後，設置了「會員會費」，通過第三方的轉帳平台，將牟利的錢財轉至自己境內銀行戶口。截至目前，黃某已經製作、傳播淫穢動漫作品84部，非法獲利約183萬元人民幣。

據了解，黃某製作的淫穢動漫影片過程麻煩費時，從加載模型、製作骨骼動畫、貼圖、渲染到後期，一分鐘左右的影片需要花費3-7天時間。

被拘捕之後，黃男悔稱，「我認識到了自己的錯誤，從小到大我努力學習積極向上，本以為發布影片到國外平台無人知曉，應該沒什麼問題，早知今日，給再多錢我也不幹，我保證今後不再做任何違法犯罪的事，會積極配合調查。」

目前，黃某已被警方依法刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。

據《治安管理處罰法》相關規定，製作、運輸、複製、出售、出租淫穢的書刊、圖片、影片、音像製品等淫穢物品或者利用計算機信息網絡、電話以及其他通訊工具傳播淫穢信息的，處十日以上十五日以下拘留，可以併處三千元人民幣以下罰款；情節較輕的，處五日以下拘留或者五百元人民幣以下罰款。

《刑法》亦明確，製作、複製、出版、販賣、傳播淫穢物品牟利罪是以牟利為目的，製作、複製、出版、販賣、傳播淫穢物品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，併處罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，併處罰金；情節特別嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，併處罰金或者沒收財產。