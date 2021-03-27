誤將淫穢影片發至女兒班級群組　安徽家長遭行拘

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-27 19:32

近日，安徽蚌埠一名家長誤將一段長達2分36秒的淫穢影片，轉發至孩子學校的英語學習微信群組中，被校方報案。當地警方經過調查後，依法給予這名家長行政拘留的處罰。

安徽蚌埠一名家長誤將淫穢影片轉發至孩子學校的英語學習微信群組中，被校方報案。（資料圖片）

當地警方表示，在接到報案後，首先進行了證據確認，隨後通過微信名對這名違法人進行查找，最終確定違法人是來自蚌埠市梅橋鎮的39歲李姓男子，於是前往李某家中將其拘捕。

據李某交代指，在學習微信群組中傳播淫穢影片實為手誤，原本是發送給朋友，但卻操作失誤，待自己發現時，已經來不及進行撤回。

當地警方表示，已經確定證據，並依法給予李某行政拘留的處罰。警方又表示，通過微信等軟件向他人發送淫穢影片、圖片等電子信息，與在網站、論壇等網絡平台發布淫穢電子信息一樣是違法行為，即使不牟利也可能構成犯罪。

當地警方依法給予李某行政拘留的處罰。（資料圖片）

對於李某「烏龍」的行為，網民表示：

「太尷尬了，想想都窒息」。 「快給孩子轉學吧」。 「一直以為是段子」。 「希望小朋友以後在班級上不要因此受到欺辱」。 「只是個『烏龍』，又不是刻意傳播，（怎麼）如今還談性色變」。

（新安晚報）