認為遭同事｢死亡微笑｣表情嘲諷　女子群組內破口大罵　法官咁調解

一個「微笑」表情引發的官司？近日，上海有女子小劉（化名）因言語攻擊他人、霸凌下屬等原因遭公司辭退。但她感到十分委屈，認為自己類似行為的原因是遭到同事「微笑」表情的嘲諷，才會辱罵對方。於是，她申請了勞動仲裁及訴訟。在法庭中，法官調解認為，「微笑」表情本身屬中性，有多種解讀，不能憑個人判定為嘲諷。經過法官調解勸說，小劉終於意識到自己的問題，與公司達成調解協議。



當事人小劉現年28歲，原本供職於上海一家教培機構，工作5年做到運營高級專員。2022年7月，她被公司開除，原因包括言語攻擊他人、霸凌下屬等。小劉認為，這是因為自己業績突出，遭到同事妒忌。但教培機構表示，經過走訪調查，小劉的確存在不當行為，比如在公司群組內言語粗魯，辱罵同事，違反了公司的規章制度，嚴重損害公司形象。

對於公司的決定，小劉表示不接受，並申請了勞動仲裁及訴訟。一審敗訴，二審開庭後，小劉在庭上表示，自己之所以會辱罵同事，是因為同事給她發了「死亡微笑」表情，故意激怒她。小劉表示，在年輕群體中，這個表情被賦予了不友好的含義，代表嘲諷。

庭審現場。（看看新聞Knews）

法官審理認為，微笑表情本身很普通，沒有嘲諷辱罵的意味，一個有多種理解的表情，不能據此判定小劉遭到了嘲諷和侮辱。經過法官的耐心調解，小劉意識到自己的問題，並表達了悔改之意。最終，小劉和公司雙方達成調解協議，教培機構解除與小劉的勞動關係，考慮其目前的生活狀況，同意給予小劉2萬元人民幣的補助。

為何「微笑」表情有多種理解？

Slightly smiling face，淡淡的微笑，看起來可以是平凡友好的情緒，但伴隨著負面的情緒，也能是皮笑肉不笑的諷刺意味。（資料圖片）

不少內地網民表示，「微笑」表情之所以「慘遭嫌棄」，問題在於該表情雖然嘴角上揚，但卻有一雙向下無神的眼睛，相較於真笑時會動用到50多塊肌肉讓眼睛變小，這個表情顯然是在「皮笑肉不笑」「假笑」，常被用於表達不滿、尷尬、「呵呵」或「不想聊了」。

具有類似用法的還有常見的「再見」表情，官方定義為「再見」，實際含義常常被用於表達「雙方的友誼走到了盡頭」：

常見的「再見」表情也有不同意思。（翻攝自網絡）

此前據《環球網》分析，對於「Z世代」（Generation Z，指1995-2009年間出生的一代人）而言，他們起初不願意使用句號，其後又討厭「笑臉表情」。「Z世代」認為，在短信、電子郵件和聊天軟體中使用微笑表情，代表傲慢和攻擊，「30歲以上的人群通常用微笑表情來表達友好之意，但在更年輕的群體中，它卻代表著完全相反的意思」。