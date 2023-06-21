工廠宮心計！女子遭同事｢落毒｣飲水後病變　這一常見物竟能致癌

河北一名女子稱遭同事在水杯中「投毒」，導致胃部、肝部出現病變，其後報警處理。惟涉事同事辯稱只是「聞了聞杯子裏的水」，雙方目前尚未就事件解決方案達成一致。



河北一名女子稱遭同事在水杯中「投毒」。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，今年38歲的張女士在霸州市一間五金廠上班，她周二（20日）在網絡發布影片稱，上班期間被同事「投毒」。

影片內容為工廠閉路電視畫面，當中顯示，事發時間是6月2日中午11時46分，在空無一人的工廠內，同事趙某戴着口罩、手套，走到一台生產設備旁邊，從設備上拿下一個水杯，彎腰進行一番操作後又放回原處。

事發後，張女士即時向警方報案，並到醫院接受身體檢查，醫生診斷其胃部存在胃體充血、胃竇充血、胃糜爛的情況，肝部存在糜爛性病變的情況。隨後，張女士杯中未喝完的水被檢測到亞硝酸鹽物質。

據了解，亞硝酸鹽是一種常見的食品添加劑，適量使用不會對人體造成危害，但用量超過安全用量，會引起亞硝酸鹽中毒，對人體造成多種傷害、引起多種疾病。專家介紹，亞硝酸鹽的致癌性和亞硝酸鹽致畸是常見的由大量或長期使用亞硝酸鹽引起的嚴重後果。

談及張女士和趙某是否存在矛盾，張女士的丈夫介紹指，妻子以前和趙某一起工作，因妻子手腳比較快工資亦更高，雙方可能發生過一些不愉快，但並不嚴重，後來趙某去倉庫做事，兩人從此分開，此後就很少打交道了。

不過，趙某並不承認曾向張女士杯中投放東西，並稱只是「聞了聞杯子裏的水」，雙方目前尚未就事件解決方案達成一致。無獨有偶，張女士並非唯一受害人，工廠老闆的嫂子透過閉路電視發現，趙某同日亦有向自己的水杯中投放不明物質，正是因未有談成解決方案，涉及趙某的閉路電視畫面才被公開。