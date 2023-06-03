小狗進入髮型屋遭男員工監生摔死　只因女同事稱｢想吃狗肉火鍋｣

江西南昌一隻黑色小狗，跟隨顧客進入髮型屋內並安靜趴在地面，聽到有女店員稱「想吃狗肉了」，一名男店員隨即用袋子套住小狗頭部並拿出店外活活摔死。



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據內媒報道，涉事髮型屋為南昌的U+hair salon夢時代店。閉路電視畫面顯示，周五（2日）中午11時許，黑色小狗進入髮型屋後安靜的趴在地面，一名女店員發現後稱「想吃狗肉，吃狗肉火鍋啊」，只見一名戴帽、身着白色T恤的男店員，拿着袋子套住小狗頭部，小狗的叫聲響徹店內。隨後，男店員將裝有小狗袋子拿到店外，並用力的向地面摔去直至摔死。

對此，有知情人表示，這隻小狗是跟隨顧客上樓的，但並不是顧客的狗，可能是附近人養的，也可能是流浪的，「當時女店員看見小狗就說想吃肉，男店員就發生了上述舉動，現在小狗可能已經被兩人吃掉了。」

影片在網絡上傳播後引起熱議，有不少網民到髮型屋「大眾點評」平台上留言鬧爆，亦有人給髮型屋發私訊譴責。對此，髮型屋店長亦緊急道歉稱，自己會捐贈5000元人民幣到愛狗基金會，同時將兩名涉事員工開除，永不錄用。

網民點睇：

「呼籲反虐待動物法立法。」

「這家店以後都不會去了​。」

「太過分了沒有法律的約束人類就會這樣對待生命太可怕了。」

「旁邊的人也很冷漠，這片土地大多數人對生命冷漠，所以人害人的也不少。」

「牠們是鮮活的生命，不是一件物品！牠們有血有肉，有孩童般的智商，牠們也知道疼痛痛苦！」

