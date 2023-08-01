遊客在西藏國道上看風景拍照　被陌生男子出言制止：不買票不能看

有遊客反映，近日在西藏日喀則G349國道卡若拉冰川路段停車拍照時，遭到疑似景點保安阻攔，對方更要求「不買票不能看」。



影片顯示，多名遊客在西藏日喀則G349國道卡若拉冰川路段停車，試圖沿着國道步行靠近卡若拉冰川拍照時，遭到一名掛有「工作證」、身穿保安制服的男子阻攔。

該名男子自稱是景區工作人員，並表示不可以在國道上看風景，該處屬於卡若拉冰川景區的景點，是國家A3級景區，需要購買門票。

遊客質疑「站在國道看風景都不行是吧？」，工作人員則回應「對！看風景用拿手機拍照嗎？」、「景色是用來看的，就要買票。凡是來旅遊的都是要買票的」。

日喀則市12345政務服務便民熱線工作人員介紹，近期接獲多宗遊客反映在卡若拉冰川景點附近被禁止停車拍照的投訴，已經轉達予相關部門處理。

日喀則市旅遊發展局工作人員表示，只要遊客不在景區範圍內，是可以在國道邊停車拍照。阻止遊客拍照的男子應該是卡若拉冰川景區的工作人員，但有關行為涉嫌違規。

近期，當局接獲多宗類似投訴，江孜縣旅遊部門正在聯合執法，採取蹲守的方式，查處違規行為。

網民睇法：

如果坐飛機看到珠峰是不是也要買票



真擔心以後的氧氣會不會被收費



這就是旅遊的意義，見識不同的地方不同的人不同的事



此樹是我栽，此路是我開！



禁止偷窺祖國的大好河山



這些地方還是發展成為無人區最好



自然景觀自然形成，保護自然沒問題，看看自然風景還要買票，這樣做跟跑馬圈地有什麼區別呢？



是不是直接圈給他們，進去要辦理簽證啊？

