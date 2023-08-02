4人闖羅布泊遇難　救援者：車輛冷氣完好燃油足　徒步求救致死

7月28日，「內地90後自駕闖羅布泊無人區3死1失蹤」事件引發關注，網絡亦流傳出不少遇難者現場照片及救援影片。

近日，參與救援的劉傑對4人當時所處環境進行解讀；同時表示，最後1名失聯者於7月29日中午被找到，相距另外3名遇難者3.2公里，至此4人均確認遇難。



綜合內媒報道，救援隊員劉傑在7月28日上午接到最後一名失聯者女兒的求助，於29日上午與搜救團隊一行3人駕車從敦煌出發，繞過玉門關等景區，沿甘新庫木塔格沙漠邊緣行駛，進入沙漠後16分鐘便發現了最後一名失聯者，整個搜救過程用時2小時40分。

該失聯者遺體位置距離羅布泊出口處大概二三十公里，身上沒有攜帶衛星電話，被發現時已無生命體徵，皮膚腫脹發黑，有部分腐爛，還未出現碳化現象。

已從事沙漠探險工作十幾年的劉傑表示，其通過前面發現的三位失聯者位置和失聯皮卡車的位置，得以判斷出最後一名失聯者的位置。最後這名失聯者與其他三人相距3.2公里，離安全區域更近，說明他是最早出發徒步的。另外3名遇難者的位置距離失聯車輛7.8公里，推測離開車輛走了一段時間後才死亡。

在救援現場，劉傑發現4人所駕駛的車輛為新車，車上冷氣完好、燃油充足，僅沒有飲用水。不過，他發現遇難者車輛陷入沙地中無法行駛，幾人因自救脫困能力不足，導致悲劇發生。

救援畫面曝光

劉傑表示，雖然4人在前期開車和後期徒步的方向都是正確的，但若他們選擇不離開車輛，在車上堅持等待救援會比徒步外出的存活機率要大。「車上的空調是好的，油量也很多，那麼他們在車裡面是沒有任何問題的。」

經常參與救援，對羅布泊等地較為熟悉的劉傑提醒遊客，進入無人區地帶探險時需要注意駕駛車輛油料和人員補給的充足，特別是水、食物以及一些脫困、應急裝備都應該準備足夠。且羅布泊溫度有兩個指標，一個是空氣溫度，一個是地表溫度。此前報道出現的夏季地表70度為下午地表溫度，當地空氣溫度只有40多度，但高溫和陽光照射也會讓人難以承受。

他亦表示，若對高溫沒有充分準備，盡量不要在7、8月穿越羅布泊等無人區。

搜救人員發現遺體的地點。（南方都市報）

4人遇難地點位於國家級野駱駝自然保護區內，據《中華人民共和國自然保護區條例》規定，禁止任何人進入自然保護區核心區。因科學研究的需要必須進入核心區從事科學研究觀測、調查活動的，應當事先向自然保護區管理機構提交申請和活動計劃，並經自然保護區管理機構批准；其中，進入國家級自然保護區核心區的，應當經省、自治區、直轄市人民政府有關自然保護區行政主管部門批准。