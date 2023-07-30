內地90後闖羅布泊無人區　4人遇難　業內人士：夏日車輛如鐵棺材

中國新疆羅布泊（Lop Nor）因與塔克拉瑪干沙漠融為一體，寸草不生，被稱為「死亡之海」。但神秘之地，一向吸引冒險家們前赴後繼。

近日，有傳一越野車隊擅闖此地，造成3死1失蹤，引發關注。目前，搜救工作仍在進行中。有業內人士稱，新疆羅布泊為國家級野駱駝自然保護區，夏季6-9月地表最高溫度可達70攝氏度左右，不能進入，否則車輛就變成鐵棺材。



據若羌縣公安局發布消息，22日一自駕車隊自敦煌市出發，未經批准穿越若羌境內國家級野駱駝自然保護區，26日1車4人失聯。經搜救，於27日發現失聯車輛，3人已無生命體徵，1人失蹤。車隊其餘人員已安全返回敦煌市。

內地《上觀新聞》報道，據搜救隊最新消息，失聯者已不幸遇難。

據知情人士透露，此次穿越羅布泊無人區的是四川籍越野車隊，從敦煌周邊的阿克塞縣進入，繞過自然保護區關卡和敦煌雅丹景區公安檢查站，私自進入羅布泊無人區。期間，由於車隊最後一輛車因拋錨困在無人區，前方幾輛車一直未察覺，直到其中一輛農夫車發現後，停車進行救援。

由於沙漠腹地地表溫度高達七八十度，拋錨車輛中的2男1女已出現嚴重脫水狀況，前來救援的組織者決定徒步尋找救援，卻不想被困在沙漠中。直到前面2輛車快駛離無人區時，才察覺有兩輛車未跟上。而他們所帶的2部衛星電話其中一部是壞的，導致前車與後車無法聯繫。

前面2輛車的人員向當地警方報警，請求搜救。敦煌警方立即調動數十輛車，攜帶燃油及飲用水進入羅布泊搜救，經過一天的搜尋，終於在敦煌與新疆交接的羅布泊腹地發現被困車輛，但被困的2男1女已失去生命體征，另外一人仍在失聯狀態，警方仍在搜救。知情人士透露，該車隊自駕者均為90後四川人。

公開資料顯示，阿爾金山羅布泊雙峰野駱駝自然保護區位於新疆羅布泊腹地，面積近8萬平方公里，是典型的極旱荒漠類型保護區。保護區屬極其惡劣的溫帶和暖溫帶大陸性氣候：冬季嚴寒，夏季酷熱，乾旱少雨，風沙強烈，日夜溫差大，是世界上乾燥度最高的干旱荒漠生態環境之一。

業內人士稱，新疆羅布泊國家級野駱駝自然保護區夏季高溫，地表最高溫度可達70攝氏度左右。一旦進入羅布泊很難徒步走出來，只有在車上是安全的，但若沒有通訊能力，車壞了，那車就是一個「鐵棺材」。

據若羌縣工作人員介紹，外地遊客在沒有批准的情況下不可私自進入該區域，不僅是保護自己的生命安全，也是保護野駱駝不受驚嚇。2017年以來，新疆羅布泊野駱駝國家級自然保護區管理局也曾多次發出通告，嚴禁一切社會團體、單位或個人進入保護區開展旅遊、探險活動，一經發現將依法予以處罰，情節嚴重的將追究刑事責任。