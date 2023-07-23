有圖慎入｜山東餅店推新產品金蟬麵包　網民評價兩極

金蟬的若蟲（幼蟲）又稱為「知了猴」，一般在每年6至8月份出土，在內地、東南亞地區都被視為一種食材，一般以油炸、水煮、燒烤等為主要烹調方法。

山東臨沂一間麵包店，近日就推出新產品「知了猴麵包」。店主介紹，當地人愛吃知了猴，便嘗試將知了猴整成夾心麵包，「賺不賺錢無所謂，圖個玩兒」。



店主景先生稱，最近知了猴正當季，他近日也帶孩子去小樹林抓過幾次知了猴，於是就嘗試將知了猴與店內產品相結合，「因為我們當地人還挺愛吃的」。

他介紹，先將知了猴用細火慢炸至酥脆，然後將其作為牛油麵包的夾心，每個麵包上有10隻左右，售價29.9元人民幣，「這兩天我啥都不幹了，天天在家炸知了猴」。

除了知了猴麵包，該店日前更接到訂單，為客戶特製知了猴蛋糕。影片顯示，雪白的蛋糕中央插了一隻知了猴，但切開蛋糕後，原本海綿蛋糕的內餡竟變成一堆知了猴。

知了猴的食用價值和藥用價值極高，剛出土的若蟲蛋白質含量最高達58.58%，與其他食物相比，雞肉、雞蛋、瘦牛肉的蛋白質含量分別只有23.3%、20.2%、11.8%。同時，知了猴的脂肪含量僅10.32%，全鉀含量0.3%，全磷含量0.58%，鈣含量16.5毫克/公斤，鋅含量82.2毫克/公斤。

《中國藥材學》記載，蟬若蟲有益精壯陽、止渴生津、保肺益腎、抗菌降壓、治禿抑癌等作用，蟬蜕富含甲殼素、異黃質蝶呤、赤蝶呤、腺苷三磷酸酶，具有疏風散熱、透疹、退翳、止疚、補腎、清熱、解毒的功效，常用於治療外感風熱、咳嗽音啞，咽喉腫痛、風疹瘙癢、目赤目翳、破傷風、遺尿、腸炎、小兒驚癇、夜哭不止等症，是一味常用中藥材。

網民睇法：

愛吃麵包的和愛吃知了猴的都沉默了



這視覺衝擊力……



我肯定是猴和麵包分開吃



螞蚱，豆蟲，蝎子，蠶蛹，知了猴，山東人吃的五大蟲



直接把知了肉拿出來 做成肉醬抹裏面 我還可以接受 這樣真接受不了



現在的人，真是敢吃



看了各位的評論，這個麵包是真吃不下去了



我不能接受它們同時出現在我嘴裏



看着沒有食慾



麵包行，知了猴行，麵包知了猴接受不了

