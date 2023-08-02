男子搭電梯與人起爭執放狠話｢我就是黑社會｣　警方：已拘捕　不是

據內媒《青蜂俠》報道，近日，山東濟南有男子搭乘電梯時與他人發生爭執，更放話稱「我就是黑社會」。目前，男子已被警方拘捕。警方表示，該男子沒有犯罪前科，也不是黑社會，其他相關情況正在進一步展開調查中。



據山東省濟南市公安局天橋區分局通報，7月26日下午4時左右分局接警，有群眾報警稱和丈夫一起搭電梯時，被一男子恐嚇毆打。派出所民警隨即展開調查。

據現場走訪及閉路電視畫面，當事人張某某、尹某某夫婦二人搭電梯返屋企時，在電梯內與侯女及其丈夫左男發生爭執。左男推搡並毆打尹某某，張某某指責左男是「黑社會」，左男回應「我就是黑社會」。

目前，左男已被當地警方依法行政拘留，其是否涉嫌其他違法犯罪正在進一步開展調查。另據藥山派出所工作人員介紹，打人男子沒有前科，不是黑社會。

網民點睇：

黑社會：我們社團沒有這樣的廢物



掃黑除惡果然得持續進行



為了一己私利,就公然挑釁社會公平正義,就像是一顆蒼蠅屎,掉進了建設大強美富通濟南的湯裡,如梗在喉!



滿罐子不響，半罐子咣當



人生短暫一個糾纏坐電梯的黑社會注定發展不大



前科這不就來了嗎

