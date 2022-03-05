惡過黑社會？台灣地主向住戶徵收過路費不過　竟擺巨型骨灰甕佔路

雲林縣麥寮鄉一名地主因社區住戶拒交既成巷道的「通行費」，引發訴訟糾紛，地主敗訴一怒之下，竟用骨灰甕擋在巷道路口及住戶的門口，住戶不堪其擾群起陳情，



但巷道屬私有地，相關單位也莫可奈何，使這條路口擺設骨灰甕的巷道，成為台灣內少見的奇景。

【圖輯】點圖放大看放在馬路中央的「巨型骨灰甕」👇👇👇

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麥寮鄉麥豐村泰順路的一條寬6公尺、長32.5公尺的私設巷道，是巷內住戶唯一的通道，也是單一出口巷道，住戶說，該通道已通行2、30年，以前的地主未禁止通行，且還出具「土地使用權同意書」，才使住戶得以指定建築線取得建築和使用執照，是屬合法的巷道。

【圖輯】地主未能向住戶收過路費，竟然出動巨型骨灰甕佔路…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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不料，該巷道的土地，於2017年遭當地法院拍賣，新地主標得土地後，竟開始以補償金之名，要向住戶收取「通行費」，以公告現值核算「租金」每年約3萬餘元（台幣、下同），每戶須月繳約2千5百元，住戶認為該巷道是他們購屋時就獲同意通行迄今20多年，沒想到土地被拍賣，住戶在毫不知情下，竟落得「無路可走」的窘境。

許姓住戶等多人說，這些年來多次訴訟，林姓地主敗訴，卻用盡各種方法，阻擋居民通行，去年10月運來大型墓碑擋道，後來移除，前幾天又用骨灰甕砌置在巷口和住戶門口，其中一個還插上香，小朋友看了都不敢回家，晚上更嚇人，親友客人認為不吉利也不敢來拜訪。

面對住戶的抗議，地主一直未出面，受僱來施工的工人也不表示任何意見，住戶無奈說，該告都告了，但礙於是私有地，公所和警方也無法強制移除，他們為爭取通行權費盡心思，不知如何是好。

當地村長吳子瑋也無奈說，該路是既成巷道，多半居住老弱婦孺，當地最高法院也判地主敗訴，但地主卻用各種方法不讓居民通行，生活在恐懼中，希望有關單位協助清理不吉利的路障，還給居民行的權利。

雲林地方法院表示，若已判決為既成道路，民眾可依判決向法院聲請排除私設障礙物。

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