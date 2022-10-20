台北槍擊案4人傷疑黑社會尋仇　槍手挾持人質與警對峙後吞槍亡

台灣台北市萬華區昨晚（19日）發生槍擊案，槍手開槍擊傷兩人，一度挾持人質和警方對峙，後吞槍自殺亡。



台灣傳媒報道，槍手為黑社會「萬國幫」成員、57歲綽號「阿國」的邱國隆。昨晚7時許，他到萬華區漢口街的商業大樓先開槍擊傷兩人，其中一名年約50歲的男傷者身上約有9處槍傷，包括背部及右手各1處、雙腿約7處，送往台大醫院救治；另一名55歲男傷者身上有5處槍傷，包括腹部及四肢各1處，送往馬偕醫院急救。

邱國隆開槍擊傷兩人後，轉往艋舺青山宮開槍擊傷青山宮副主委許文旭，隨後挾持對方妻小與警方對峙，期間年約27歲的王姓男警員被邱國隆開槍擊傷，另有一名男民眾身中3槍，均送院治療。

邱國隆之後陸續放出4名人質，並請人質向警方轉達「他要自殺，希望警方不要動手」，後朝自己開2槍自殺。他被送往和平醫院急救，至晚上10時許宣告不治。

《聯合報》報道，邱國隆是向其洪姓老大「阿弟仔」尋仇開槍，「阿弟仔」及其一名手下均被擊傷。

報道指，邱國隆犯案前曾在Facebook留下遺言與子女訣別，並提到自己屢遭欺負，「我想委屈求全，他們還是不放過我」、「我受不了，社會就是人吃人，誰有權力說了就算！」、「我說不要混可以嗎？也不行，不放過我，我就是要死得有尊嚴！」。

針對邱國隆的遺言，是否與其他人士還有恩怨，警方將調查釐清。