山西女歌手鄉村舞台演出突遭男觀眾拖拽到台下　警方介入

山西一名網民周二（1日）發布影片爆料，指一名女歌手在鄉村舞台演出時遭到一名男觀眾從台上拖拽到台下。事後，事主報警。周四（3日），轄區張慶派出所工作人員表示，事發當晚已出警處理此事。



事發於晉中市榆次區張慶鄉永康村一場由村民組織的慶生演出，網傳片段顯示，當時身穿白色衣服的女歌手在台上演出，現場氣氛熱烈。可是，當她靠近舞台邊緣與觀眾互動時，台下有觀眾伸出雙手，下一秒，她就摔倒在台上，被前排觀眾拉著腿拖拽到了舞台下，導致高跟鞋也摔壞。另一片段顯示，該女歌手在台上被主持攙扶著，其中一名女主持人表示，女歌手希望將她拉下舞台的人能到後台道歉。

據了解，該女歌手名叫李燕，曾參加央視《黃金100秒》節目錄製。周三（2日），她在有關影片下留言，「感謝這條視頻記錄下狼狽不堪的我，網絡流言太過可怕！」她稱，自己在舞台上正兒八經地演出，沒有和觀眾亂互動，也沒有下舞台。對於許多人說她離舞台邊緣太近，她認為，舞台上的每一處都屬於表演者，其可以任意發揮向觀眾展現親和力，詎料最後卻出事。

她進一步指，自己在舞台上也只是希望能聽到一聲「對不起」，強調不論從事行業，都應該被尊重，她已就此事報警處理。張慶派出所工作人員稱，事發當晚該所工作人員已出警處理。