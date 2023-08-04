垃圾桶發現30台全新iPhone14！善心姊弟急報警「拯救」大懵快遞員

河南省一對柴姓姐弟，在社區垃圾桶中意外發現30台全新的iPhone 14 Pro手機，它們沒有選擇侵占而是立即報警，警方在附近街區的垃圾桶，又找到一台手機，31台手機總值約價值21萬元（人民幣，下同）。



警方調查發現，丟失手機的是粗心劉姓快遞員。當時快遞員將裝有手機的5個箱子忘在路邊，清潔工因「沒意識到新手機的價值」，將箱子裡的手機倒入垃圾桶，僅將空紙箱拿到回收站變賣。柴姓姐弟拾「機」不昧的行為，受到網民的稱讚。



7月7日，河南省的柴姓男子在倒垃圾時，發現自家樓下的2個垃圾桶裡竟有iPhone 14 Pro手機，他立即打電話通知姐姐，姐弟倆翻遍垃圾桶，最終在垃圾堆裡找到30台蘋果（Apple）手機。

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柴姓姐弟打電話通知警方，警方又在柴姓姐弟住家附近的其他垃圾桶，找到另1台手機，31台手機總價值約價值21萬人民幣。

手機的失主是一名劉姓快遞員，他7月6日整理包裹，將5個箱子放在街邊的垃圾桶上，離開時卻忘記拿走，這5個箱子內，共裝了50台全新的iPhone 14 Pro手機。後來經過警方、快遞公司和柴姓姊弟幫助，已找回42台手機，剩餘8部手機未找到。

快遞員丟失手機嚇到無法動彈：賠不起這麼多錢

劉姓快遞員表示，他到7月7日才發現這些手機丟失的情況，當下嚇得不能動彈，「因為這50台手機價值約35萬元人民幣，以我的經濟能力，根本無力償還。」

劉姓快遞員老闆稱，他們從監視器畫面發現，劉姓快遞員不慎遺留下裝有50台手機的箱子在路邊2小時後，1名清潔工將這些箱子撿走。他們循線找到該名清潔工，發現對方因「沒有意識到這些新手機的價值」，反而將箱子裡的手機倒空，僅將空紙箱拿到回收站變賣。

劉姓快遞員贈送柴女士「拾金不昧」的錦旗。對於發現手機為何選擇報警而非私吞？柴女士回應表示，一個品德高尚的人，是不會以這種方式得到好處的。有網民盛讚兩姊弟，「善良的心比蘋果手機更有價值」。

網民點睇：

環衛工人（清潔工）拿走了紙箱把手機扔了.....

環衛工專業，知道拿了手機要歸還，紙盒不用。

這要是找不回來，快遞員不賠死，幸好找回了大部分。

讓我重新認識了一個成語，買櫝還珠，撿箱還機。

