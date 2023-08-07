在美工作30餘年　麥克阿瑟天才獎獲得者管坤良回國　執教西湖大學

據《澎湃新聞》報道，8月6日，西湖大學發布消息稱，國際知名生物化學和細胞生物學家、原聖地牙哥加利福尼亞大學（University of California, San Diego，簡稱「UCSD」）傑出教授管坤良於本月初回國，正式加入西湖大學和西湖實驗室，受聘為分子細胞生物學講席教授。



公開資料顯示，管坤良，浙江桐鄉人，1982年獲浙江大學（原杭州大學）學士學位，1989年獲普渡大學（Purdue University）博士學位，1989-1991年在普渡大學從事博士後研究，1992-2007年在密歇根大學任教，2007年進入UCSD任教，2013-2023年受聘為該校傑出教授。

麥克阿瑟天才獎獲得者管坤良回國，執教西湖大學。（資料圖片）

自1989年從普渡大學博士畢業後，管坤良已在美國從事科研工作30多年。報道稱，管坤良主要從事細胞生長調控和腫瘤發生的信號轉導方面的研究。截至目前，他已發表300多篇研究論文，是分子生物學和遺傳學領域被引用最多的研究人員之一，同時也是在Hippo領域被引用最多的學者和在mTOR領域被引用第二多的學者。

麥克阿瑟天才獎獲得者管坤良回國，執教西湖大學。（西湖大學官方網站）

據介紹，管坤良曾在1998年獲得被視為美國跨領域最高獎項之一的麥克阿瑟天才獎。管坤良首先發現了雙專一性蛋白質磷酸脂酶，這一類酶在細胞生長、細胞分裂和細胞癌變過程中起著至關重要的作用，他領導的實驗室對細胞生長的調控作出了重要貢獻。

麥克阿瑟獎金（MacArthur Fellows Program）是由麥克阿瑟基金會頒發的一個獎項，每年有代表性的獎勵20至40名美國人或定居於美國的外國人，該獎是頒發給那些在各個領域、不同年齡「在持續進行創造性工作方面顯示出非凡能力和前途」的人。