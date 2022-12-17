著名生物學家徐浩新、陳家明辭美國教職　全職回國加盟良渚實驗室

頂尖學者海外歸國的消息頻傳，繼著名結構生物學家、美國科學院院士顏寧辭去普林斯頓大學教職，回國出任深圳醫學科學院創始院長後，近日，兩位世界知名學者徐浩新、陳家明亦辭去美國的大學教職，全職回國加盟位於浙江的良渚實驗室。



徐浩新。（浙江大學）

據《澎湃新聞》報道，徐浩新本科畢業於北京大學生物化學專業，是溶酶體和離子通道領域世界知名學者，曾經獲得美國青年科學家總統獎，受到時任美國總統接見。亦曾組織並擔任首屆國際科學界盛會「高登會議」細胞器離子通道和轉運蛋白會議主席，國際藥理學TRP通道分會主席。

徐浩新長期從事神經生物學、細胞生物學、分子生物學等領域的教學和研究。發表高水平論文70多篇、H index 53、文章累計引用兩萬多次，包括《Nature》及子刊14篇、《Science》及子刊2篇、《Cell》及子刊8篇、《PNAS》9篇。徐浩新是國際公認的TRP通道及胞內離子通道研究專家，是溶酶體電生理記錄的開創者。

今年，徐浩新正式辭去美國密芝根大學教授之職，回國全職加盟良渚實驗室任浙江大學求是講席教授，並同時擔任浙江大學基礎醫學院院長。

陳家明。（浙江大學）

陳家明本科以院校第一名的成績畢業於美國加州大學聖地亞哥分校(生物化學和細胞生物學專業)，獲美國加州大學伯克利分校分子細胞生物學博士學位，後在美國國立衛生研究院從事博士後研究，歷任馬薩諸塞大學醫學院與杜克大學醫學院教授和杜克大學免疫系副主任。

作為細胞死亡和免疫學領域的世界知名學者，陳家明曾獲美國癌症研究所青年PI獎、史密斯家庭基金會青年PI獎和美國克羅恩和結腸炎基金會高級研究員等獎項；在歐洲、美洲、亞洲各地獲邀主講超過100場的學術講座；共發表高水平論文80餘篇，H index= 50，文章累計引用兩萬多次，發表文章包括《Nature》及子刊7篇、《Science》及子刊5篇、《Cell》及子刊14篇。

今年，陳家明全職回國，現任浙江大學基礎醫學院、浙江大學醫學院附屬第二醫院與良渚實驗室特聘教授，美國杜克大學免疫系客座教授。

談及回國的感受，陳家明表示，「我從小在香港長大，但是我的父親是舟山人，我的母親是紹興人，他們時常和我講起家鄉。在我很小的時候，就跟著父母回老家金塘島探望親人。中學時，我做補習賺錢後就來內地旅遊，北京、西安、成都、蘭州、銀川……走過的地方越多，認同感和歸屬感愈加強烈。」