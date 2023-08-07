湖南11歲女童疑遭性侵殺害拋屍湘江　警方拘捕未滿14歲男疑兇

近日，網傳湖南常寧一名11歲女童因口角遭鄰居家男孩性侵並殺害後，拋屍湘江邊。8月6日，當地村委會表示，男孩已被警方控制，但年齡未滿14歲。男孩一直與外公外婆生活，父母結婚生下男孩幾年後就分開了。受害女孩與男孩外公外婆則是鄰居。



女童母親稱，事件發生在7月27日晚上。雖然女兒與爺爺奶奶在同一個院子裏生活，但獨自居住，事發第二日早上，家人叫其吃早餐時才發現孩子不見了，電話也一直打不通。

有村民反映當晚凌晨2點多時，鄰居家男孩深夜拖了個大行李袋到湘江邊，並丟入江內。被發現後，該男孩謊稱，將外公的衣服鞋子不小心燒掉，所以悄悄拿到河邊扔掉。

女童母親稱，該行李袋為男孩從女童家中取出，報警後在江邊發現了袋子，裡面裝有孩子遺體。「他在我家裡面拿了一個行李包，把我的孩子裝在那個袋子裡，然後丟到了河裡。」警方當場將男孩控制。

女童母親描述，孩子疑似被性侵，下體沒有穿褲子，身上只穿了一條睡裙。「（男孩）他說跟我孩子（女童）發生了口角，罵了他野種，然後心生報復，就用女兒穿的睡衣裙擺勒緊，窒息而死。」

女童母親表示，男孩稱自己還未滿14歲，到8月20日才滿14歲。8月6日，當地村委會工作人員確認，男孩已被警方控制，且年齡未滿14歲。

據《中華人民共和國刑法》第17條，已滿十二周歲不滿十四周歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核准追訴的，應當負刑事責任。但對照規定追究刑事責任的不滿十八周歲的人，應當從輕或者減輕處罰。