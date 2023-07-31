網傳湖南常德副市長龐波跳江自殺　警方證實已去世：在江裏發現

網傳湖南常德市政府副市長、桃源縣委書記龐波30日（周日）在沅江跳江身亡。據內媒《縱覽新聞》聯繫到桃源縣公安局了解到，龐波確實已經去世，係江裏發現，因尚未調查清楚其他情況無法透露，目前已聯繫到家屬正在進行安撫工作。桃源縣殯儀館表示，龐波的追悼會將在31日晚於該殯儀館舉行。



網上出現的帖文稱，30日龐波在沅江跳江身亡，具體原因未知。有帖文還配有圖片，在一處大橋下，一具疑似屍體浮在水面。網傳的一張圖片還顯示，在一處大廳，懸掛著「沉痛悼念龐波同志」的牌子，下面懸掛的照片與龐波十分相似。

根據資料，現年51歲的龐波1996年10月至2008年3月在常德市委組織部工作。此後在常德市鼎城區、津市任職。2015年9月開始任桃源縣委副書記，2016年2月開始任桃源縣縣長，2020年9月開始任桃源縣委書記，2022年6月被任命為常德市副市長。

龐波最近一次公開活動報道在7月19日，報道稱龐波主持召開「三送三解三優」行動推進會。

內媒《大皖新聞》報道指，7月18日，湖南省委第六巡視組向常德市委反饋巡視情況，其中的問題包括貫徹落實黨中央重大決策部署和省委工作要求有差距，推動高質量發展不夠有力等。同時，巡視組還收到反映一些領導幹部的問題線索，已按規定移交紀檢監察機關、組織部門等有關方面處理。

報道指，目前還無法證實龐波的離世是否與上述巡視有關。

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