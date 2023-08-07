Barbie粉也路怒？Benz女車主疑嫌保安開門慢　猛按喇叭直接撞人

路怒症不可取！近日，山東有一輛被改色成Barbie粉的Benz車開出小區時，女車主疑因保安沒有及時開門便一直猛按喇叭催促，後續二人似有發生口角，車主更直接開車用引擎蓋將保安撞起約1公里，所幸車速不快，保安無大礙。目前，涉事女司機已被當地警方帶走，案件具體情況正在進一步調查中。



綜合內媒報道，事件發生於8月6日。現場畫面顯示，一輛被改色成Barbie粉的Benz車開到小區門口，大門關閉，司機便一直鳴笛。大約一分鐘後，有一名保安出現，為車輛開門，同時示意司機停止鳴笛。直到大門完全打開，司機才停止鳴笛。

涉事車輛被改色成Barbie粉，保安為其開門。（青蜂俠）

隨後，雙方發生言語爭執，保安語氣略強硬說：「可以，走，以後別進來！」女司機突然倒車，尾部撞到保安。保安來到車窗和女司機理論，並站到車輛引擎前質問「你為什麽撞我？」，女司機直接用引擎頂著保安開車，知情人指頂行了約1公里。

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據知情人透露，該小區出入需要打門上的電話，等待開門。Benz女車主沒有打電話，但瘋狂鳴笛。有小區業主指，小區實行人車分流，Benz車所走的是南門，平常不開，門上貼有消防通道標識，保安沒有受傷。報警後，警方已將涉事女司機帶走調查。

網民點睇：

咱能不能不要這麼衝動？



開個好車就可以這麼不理智對待問題嗎



兩個不會說話的人在一起誰知道會發生什麼



雙方都有責任，司機鳴笛也太急，太吵，都平和些不行嗎？



有門的地方的崗亭應該一直有保安值班才對啊 怎麽有車來了還要現給你打電話再來開門？



這個車的顏色一言難盡，毀了奔馳的一切



有些事也不是因為業主，現在物業的一些工作人人員的素質也是高低起伏



這不是路怒癥，這是公主病

