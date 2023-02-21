高雄男開Benz去做賊？窺覬「它」近期市價升近3倍　最終卻仍事敗

高雄冬瓜因年初寒害、量少，1公斤7元漲到20元台幣（約港幣5.2元），鄧姓男子見瓜價漲3倍，為還Benz車貸，僱請工人偷竊甲仙農地24條冬瓜，搬上三菱私家車後，被巡邏員警撞見，因滿車冬瓜致後輪沉陷露餡，鄧謊稱冬瓜是買來的，慘遭被害農民揭穿謊言。



警方指出，受年初寒害影響下，冬瓜行情後勢看漲，卻引來小偷覬覦；旗山分局甲仙分駐所副所長蔡宗宏、警員李柏寬，2月17日凌晨1時30分執行巡邏勤務，行經甲仙區寶隆大橋時，發現橋下瓜田間停了2輛私家車形跡可疑，便主動趨前盤查。

Benz男偷瓜不遂，終被警員揭破案情：（按圖了解）

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當時駕駛Benz的30歲鄧姓男子，見警車從遠處駛來，心虛地先駕車駛離現場，留下搬運冬瓜的23歲施姓男子，警方詢問施相關資料時，發現三菱私家車的後輪沉陷，懷疑事有蹊蹺，打開車門一看，發現滿車的冬瓜，施坦承是偷來的。

正當警方盤問施男時，鄧又駕車折返現場，質疑警方為何要攔下施男，警方則質問鄧「開賓士來偷採冬瓜？」鄧聲稱，冬瓜是他循正常管道向地主買來的，不是偷來的；警方為查真相，載着鄧男沿着瓜田找到61歲的黃姓農民地主求證。

黃男否認將冬瓜賣給鄧男，鄧當場被狠狠打臉，被警方帶回查辦，見事跡敗露，才坦承因買Benz加上自身有債務，見冬瓜價格上漲，才想偷瓜賣還車貸。

警方清查被竊的冬瓜數量，共有24條大小不一的冬瓜，約市值1萬元台幣（約港幣2千6百元），將冬瓜歸還黃男，警詢後，依竊盜罪嫌將鄧、施2男送辦。

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