老師體罰學生致手臂淤青反被稱讚｢盡心盡責｣？　教育局：責令解聘

撰文：范玉瑩
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綜合內媒報道，近日，浙江義烏某小學班級老師疑體罰學生後，在班級群組內被其他家長安慰並稱讚「盡心盡責」，引起當事學生家長不滿並質問。當地教育局回應表示，涉事教師存在體罰學生行為，責令學校解除該教師聘用合同。

據網民發布聊天記錄，該小學班級方老師就自己毆打一魏姓女學童的行為，在班級群組內向該女生及其家長鄭重道歉。據該老師發布相片，女童胳膊大片淤青，頗為嚴重。

然而，該老師發出道歉聲明後，連續三位學生家長發言，對老師表達感謝感恩之情，稱讚老師「盡心盡責」、「還好最後兩年方老師來了」、「感恩遇上您」。

相關發言引起當事學生家長不滿，在群內發文：「不否認老師盡心盡責，但這不能成為老師可以對她使用暴力的原因，我們換位思考一下，讓你們的孩子也遭受暴力，你們可以做到既往不咎，還要稱讚老師對你們的孩子負責？」該家長又發問：「難道你們覺得老師的行為是對的？」

6月13日，浙江義烏市教育局針對事件發布情況通報，經調查核實，該涉事教師存在體罰學生行為，已責令學校解除該教師聘用合同，下一步將根據調查結果，對相關人員依紀依規嚴肅處理，同時，在全市教育系統開展師德師風教育，切實強化教師隊伍監管。

網民點睇：

又不是打我的孩子，當然選擇原諒他啊

這種情況得看孩子究竟怎麼回事了

把別人家孩子打成這樣，其他家長需要這麼狗腿嗎

打成這樣家長還說感謝？？？我看這位家長才該打

今天感謝，明天就暴打你們家孩子

家長群真沒必要存在，全是溜須拍馬

學生真是慘

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