安徽一家7口凌晨被人破窗持刀傷害 1死4重傷　2孩子躲床底逃死劫

8月5日淩晨，安徽省阜陽市阜南縣鹿城鎮冷寨社區，有一家七口被人破窗而入持刀傷害，屋內當時有一名33歲程姓女子和她的6名小孩，嫌犯持刀破壞鐵窗闖入後，對屋內的人進行砍殺，程女身中十幾刀當場死亡，還有4個小孩身受重傷在ICU（深切治療部），2名小孩躲在床底下，逃過一劫。



據了解，程女的丈夫平日外出打工不在家中，如今已經從外地趕回來。《瀟湘晨報》引述當地知情人小鹿（化名）稱，行兇男子孔某四十多歲，為程女丈夫老家人，平日在陝西打工，8月4日下午6時許才回到阜南，他在犯案後被發現在縣城周圍一小公園內上吊自殺。



據小鹿敘述，程某某帶6名小孩住在3樓。事發時間為8月5日淩晨1時許，兇手破窗而入，持刀對屋內人進行傷害，其中2個孩子因躲於床底逃過一劫，小鹿說，「她（程姓女子）當場死亡，另外4個小孩沒被砍中要害位置，但受重傷，現在還在醫院ICU裡躺著。」小鹿稱是鄰居聽到小孩求救報的警。

小鹿表示，在8月5日淩晨行兇後，孔某隨後被發現在縣城周圍一小公園內上吊自殺。小鹿還稱，目前程某某丈夫已從外地趕回。行兇男子孔某四十多歲，為程女丈夫老家人，平日在陝西打工，8月4日下午6時許才回到阜南。據了解，孔某為家中獨子，已經成婚。

8月8日阜南縣殯儀館處指出，該館收到了程某某和孔某遺體，但涉及案件，詳情不便透露。截至發稿，暫未發現當地警方發佈關於此案的警情通報。